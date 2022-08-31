境外生「以工換學」慘淪學工 專家籲從制度截斷產業鏈

近期柬埔寨事件，台灣人被騙到異鄉淪人口販運受害者，實際上，近年也不斷傳出有境外生來台求學淪血汗學工，立委范雲、陳秀寶、台灣勞工陣線今舉辦公聽會，與會者共同點出，台灣少子女化學校缺學生、產業缺工，寄望透過境外生來彌補，卻賠上台灣高教聲譽，建議從法規制度截斷學工產業鏈，包含從招生源頭、教學品質評鑑把關。

范雲表示，在政府政策協助下，擴大招收境外生，成為學校缺生源、產業缺工的出路，卻成為部分境外生的惡夢。盡管教育部已提出一系列改進措施，然而學工事件仍層出不窮，至今仍有學生只敢私下向民間團體求助而不敢出面控訴。其他部會如勞動部、移民署、外交部的角色，仍有強化空間。

范雲表示，在中州科大案件中，烏干達籍學生不屬於任何一種境外生專班，而是與一般本國生無異、可自由選課的大學生，這類非專班境外生卻成為監管機制的漏網之魚；高苑科大的東南亞學生照理說已有事前審核、定期查核的新南向產學合作專班，卻仍有違規情況。可見，目前的境外生政策，不論是制度面，或是落實面，都還有改善空間。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯表示，近年類似事件層出不窮，證明這並非單一個案，而是結構性的存在教育體系之中。教育部應提出具體的防範機制，抑止類似可能涉及包括人口販運、強迫勞動等人權侵害事的發生，勿再以「大學自主」、「非專案」等理由逃避責任，除針對目前在台外籍學生的處境要有更多的掌握，同時更應清楚向社會交待教育部的魄力和具體作為，尤其是涉及人口販運及強迫勞動的相關事件。

台灣人權促進會秘書長施逸翔則指出，台灣這些面臨少子化、經營困難、需要海外學生人頭的大專院校，利用經濟處境不利的年輕人想讓自己跟家人過更好的動機，與仲介合謀，提供錯誤和誤導的資訊，將人從海外騙到台灣強迫勞動，利用債務、沒收證件護照、人身自由的拘束、長時間工作等等方式，迫使國際學生假求學真血汗勞動。

全國私校工會理事長尤榮輝指出，不管從康寧大學案到後續幾案，都是用打工、免學費的方式來吸引學生，這是全世界絕無僅有的現象。但事件結構就是「打工換學」，學校有招生需求、企業廉價勞力需求、學生有經濟需求，成為學工產業鍊，卻也衍生許多問題。

尤榮輝說，教育部除了國際專修部、教學品質查核外，國際專班可以參考勞動部產訓合作班的概念與模式，根據產業人力需求招生及培訓境外生，而非根據學校的招生需求，讓學生能學以致用。

高等教育產業工會理事長周平則說，大學生不分本外，若未全時在校就學，就不應被收取全額學費，而應按每週實際就學日數依比例收費，以降低學生在高學費重擔下，得超額打工的經濟壓力；第二，政府應將有勞動事實的實習，一律適用勞動法令與保障，避免雇主藉此剝削學生工。

台灣大學社會所碩士謝璇嬋指出，在招生、辦學過程中，政府、學校、中介機制、學生的利益錯接，導致學工事件，政府應該以沙盒機制重新整頓國際人才交流，也建議政府可比照星馬、港澳聯合招生的機制，由政府主導，讓學生依分數分發，避免讓有心人士有機可趁。

全國教師工會總聯合會法務中心執行長林金財表示，政府應嚴加督管大專校院境外生之辦理情形，除了大專校院應提供一定質量之學習品質外，在境外生產業實習或境外生有打工需求部分，應造冊列管其安置廠家。相關資料應移送勞政機關並納為勞檢對象，確保境外生的勞動權益。另也要清楚認定仲介與代辦機構的，避免學生遭剝削。

教育部技職司長楊玉惠表示，目前已從法制面加強把關，包含學校要提報招生計畫，包含招生、錄取方式、語言授課、教師能力等；華語就要訂檢測能力，獎學金、學雜費如何收取。另外，台灣的學校也不可以委託當地人招生，要由學校親赴當地宣傳與招生，讓學生閱讀完畢後簽名。若要找留學代辦處理行政，必須找合格代辦，收費也有一定規範，駐外組也會負責監督，在學生申請簽證時，判斷學生是來就學還是來打工。

有與會者憂心，既然必須由台灣學校親赴當地招生，但若藉台商名義繼續騙學生，恐無法可管。楊玉惠則說，大學招生事務除了宣傳、推廣以外，有關來台必要程序，不得委由校外機構、團體、個人。她舉例，台灣學校可以把學校傳單放在華文補習班推廣，但學校招生事務，一定要由學校親自到當地處理、面談學生，不能請對方把學生名單給學校就直接錄取。

楊玉惠也說，學校如果違反相關規定，只要被查到，一定馬上列為專輔學校，如建國科大、高苑科大、中州科大就是如此，一旦被列為專輔學校，就不能再招收境外生，也不能拿獎助款，「這是很嚴厲的處分」。另外，教育部也會去學校跟學生個別訪談，調查學生護照有無被學校沒收、有無繳交仲介費、代辦費繳多少，都有請委員要問學生。