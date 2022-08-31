新北因應BA.5病毒株來勢洶洶 媒合校園集中接種

新北市府今天表示，COVID-19疫情BA.5病毒株來勢洶洶，校園已開學，家長對疫情攀升憂心忡忡，除落實個人健康防疫，學校也啟動疫苗接種需求調查，以媒合醫療院所入校集中接種。

新北市政府衛生局長陳潤秋今天在市府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情應變會議及市政會議中表示，面對疫情持續社區監測，保護弱勢族群，提升疫苗涵蓋率，並建立防疫識能，以群體免疫行塑韌性城市。

陳潤秋表示，全球疫情趨緩但仍嚴峻，且BA.5病毒變異株為全球主流趨勢，新北疫情有攀升趨勢，將依據中央標準調整應變醫院、非應變醫院的專責病床病例，並監測疫情狀況。目前，新北專責病床662床，收治住院383床，佔床率57.9%。

陳潤秋說，從清零到與病毒共存，新北採取精準防疫的策略，維持防疫的節奏，實施輕重分流，保護醫療量能，目前個案數已經破百萬人，居家照護量已經達到97%，將近100萬人，讓輕症與無症狀確診者可以在家安心養病。

教育局長張明文在會議中表示，30日開學後，102名教育主管與督學視察督導各學校的防疫作為，學校也啟動調查疫苗接種需求，衛生局可據以媒合醫療院所入校集中接種。

市長侯友宜表示，必須謹慎面對來勢洶洶的BA.5病毒株，家長會擔心孩子的健康，市府有責任全力保護好校園，但基本功夫仍為落實自我健康保護的防疫作為與接種疫苗，之前民眾接種的疫苗保護力已逐漸下降，應追加接種疫苗。