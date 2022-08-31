【重磅快評】開學日到校時間何不授權各校自訂？

昨天是全國中小學開學日，與往年不同，學校、學生不那麼齊一步調；雖然教育部新頒開學日新制：學生不必7點半前到校，8點10分第一節課前到了即可；不強制參加早自習，規定校方早自習時間不得考試或測驗；另個看不清頭緒的新制，是規定以後全校集合的朝會每週只准一次，其餘時間交給學生運用。

教育部的新制沒說得很清楚，以致各校作法不一，可稱之為「亂象」，輕鬆點說成「百花齊放、各有特色」也行。會造成如此局面，只能說教長潘文忠只短時間教過新北市的一所國校，因此對統籌擘劃「全國中小學」事務可能未盡周全；教育部只能對國立大學的附屬中學發號施令，對地方政府主管的中小學沒有管轄權，對私立學校更沒有。潘文忠的開學新制或許立意良善，但顯然無權，且多事。

再者，學生延後到校、校方早自習時間不得考試，只是教育部頒行「學生作息時間規劃注意事項」，是教育部對學校安排作息的建議，談不上指導，更沒有強制權；這回對「全國中小學」頒佈開學新制、早自習禁止事項，其實有擴權嫌疑，各校不照章行事，並不意外。

這件事引發各界疑義，其實更深的層面是教長對國際上「指揮權下放」的潮流無知、漠視，這才是整體教育前瞻最讓人擔心的。近年來，日本311福島核災、台灣莫拉克風災引發全球應對變局態度上極重大調整，正是指揮權下放到第一線的現場指揮官，因為他們最瞭解變局，最能處理變局。

311日本東北大地震，當時福島核電站面臨爐心溶解的極端、世界級危機，電廠廠長吉田昌郎承擔東京總理府「保機組、不灌海水降溫」的壓力，決定反應爐灌水降溫，讓反應爐免於溶解；之後，吉田昌郎短時間因癌症病逝，大家感佩他毅然決定灌水降溫的關鍵之舉。

八八莫拉克風災的小林村滅村，暴漲的楠梓仙溪衝垮了小林村被倚為屏障的獻肚山，奪走了近700條人命，事後檢討如果早一點撤村，就能免於滅村，但誰來下達撤村令？台北行政院？還是內政部？公文往返，村早就被埋了。

軒嵐諾強颱可能威脅台灣，要不要放颱風假？有人說，日本沒有颱風假，認為每個人都想到班、到校，因此「颱風假」由每個人自行決定。台灣中小學的開學、朝會、早自習各校背景不同，為什麼不能由各校自行決定？