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苗栗大成高中沒老師無法開學惹議 教育部回應了
苗栗縣私立大成高中經營不善，全校僅剩3名教師，今天未能如期開學上課，校方昨天起一連兩天在校內辦理新生、舊生轉介安置說明會，引起外界關注。教育部表示，國教署已邀請專家組成諮詢小組到校提供專業諮詢意見，協助學校妥適安排學生就學，後續將協助完成學籍異動等相關作業。
教育部表示，大成高中因受少子女化影響，招生人數不足、辦學條件不佳；經校方、董事會討論後，學校決定在尊重學生及家長意願前提下，111學年度輔導全部學生轉安置至鄰近之其他學校繼續就讀，以維護學生受教權益。
教育部表示，國教署已邀請專家組成諮詢小組到校提供專業諮詢意見，協助學校妥適安排學生就學，並持續關心學校處理情形，後續亦將協助完成學籍異動等相關作業。
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