彰化縣國中小開學首日 25班因確診染疫停課

中央社／ 彰化30日電

彰化縣內國中小今天開學，縣府教育處統計，因染疫而停課的班級有25班；衛生局指出，打疫苗對預防重症及兒童多系統發炎症候群有幫助，呼籲家長讓學童踴躍接種疫苗。

彰化縣內國中小學正式開學，彰化縣政府教育處統計，縣內國中國小到校人數有8萬5000多人，到校比率約97%，至於全縣因確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的班級有25班。

教育處發布新聞稿指出，為做好防疫，在學校開學前，各校儲備物資共計酒精1萬835公升、口罩約112萬片、漂白水1萬4859公升、額溫槍5503支，縣府也會配合教育部每週配發快篩試劑。

衛生局長葉彥伯接受中央社記者電訪時指出，防疫最有效方法就是接種疫苗，因為接種疫苗雖無法完全避免感染，但是對防重症及兒童多系統發炎症候群仍有不錯效果，呼籲家長帶學童去接種疫苗。

葉彥伯指出，依國外經驗推估，這一波疫情高峰期可能會落在9月中旬，彰化單日確診人數可能約2千多人，還沒打疫苗以及還不曾確診過的人都要小心注意。

疫苗 衛生局

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