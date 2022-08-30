彰化縣國中小開學首日 25班因確診染疫停課
彰化縣內國中小今天開學，縣府教育處統計，因染疫而停課的班級有25班；衛生局指出，打疫苗對預防重症及兒童多系統發炎症候群有幫助，呼籲家長讓學童踴躍接種疫苗。
彰化縣內國中小學正式開學，彰化縣政府教育處統計，縣內國中國小到校人數有8萬5000多人，到校比率約97%，至於全縣因確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的班級有25班。
教育處發布新聞稿指出，為做好防疫，在學校開學前，各校儲備物資共計酒精1萬835公升、口罩約112萬片、漂白水1萬4859公升、額溫槍5503支，縣府也會配合教育部每週配發快篩試劑。
衛生局長葉彥伯接受中央社記者電訪時指出，防疫最有效方法就是接種疫苗，因為接種疫苗雖無法完全避免感染，但是對防重症及兒童多系統發炎症候群仍有不錯效果，呼籲家長帶學童去接種疫苗。
葉彥伯指出，依國外經驗推估，這一波疫情高峰期可能會落在9月中旬，彰化單日確診人數可能約2千多人，還沒打疫苗以及還不曾確診過的人都要小心注意。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言