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次長坐鎮掌私校生殺大權 首場退場審議會明召開

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部明天將召開首場私校退場審議會，並將公告專案輔導學校名單。本報資料照
教育部明天將召開首場私校退場審議會，並將公告專案輔導學校名單。本報資料照

為了處理私立高中以上學校退場問題，「私立高級中等以上學校退場條例」今年五月上路，教育部再擬定數部子法補充，近日陸續公告上路。由主管機關教育部組成的學校退場審議會，明天（8/31）將召開首次審議會，由教育部政務次長劉孟奇擔任召集人。

根據私校退場條例第四條規定，主管機關應組成退場審議會，認定以及免除專案輔導學校資格，以及專輔學校不得辦理的相關事項等。又根據第六條規定，只要經審議會認定為專輔學校，便應對外公告名單，打破過去專輔學校不對外公告的傳統。

伴隨子法「高級中等以上學校退場審議會組織及運作辦法」公告，子法明定審定會召集人由教育部次長劉孟奇擔任。日前已由部長潘文忠完成圈選審議會25席成員，但名單保密不對外公告。

據了解，退場審議會明天將召開首次會議，由劉孟奇擔任召集人，開會時間約一個下午，審議會討論將聚焦於未來專輔學校的審議重點，以及專輔學校改善期間評估、審議的尺規等，應不會立刻進入學校審查程序，但相關會期已經陸續排妥至九月上旬。

明天第一次審議會內容，有待教育部會後說明。日前技職司副司長柯今尉已表示，屆時每間學校審議可能花上一小時，一次審議會若無法完成，則可能分做二至三次。原則上，只要經退場審議會認定的專輔名單，會盡量在當天向社會大眾公布。

教育部 潘文忠

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