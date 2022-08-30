提升學童保護力 屏東9月1日入校集中施打疫苗

因應國中、小學開學，屏東縣政府規劃9月1日起安排校園集中疫苗施打，提醒師生、家長仍須做好防疫措施，並落實「生病不入校」，讓親師生安心。

屏東縣政府發布新聞稿指出，今天新增811例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案中，居家照護累計14萬2715人；至於學童疫苗施打率，目前5至11歲第2劑施打率53.6%、12至17歲第3劑施打率57.4%。

衛生局指出，因應開學後學生群聚活動、共餐等高傳染風險活動增加，縣府團隊預做準備，12歲以上施打BNT，5至11歲有輝瑞兒童疫苗及莫德納可選擇，由教育處透過學校徵詢家長同意書，近日陸續回收統計，最快9月1日起進行校園集中施打，增加校園疫苗涵蓋率，提升學童保護力。

衛生局呼籲，面對瞬息萬變疫情，接種疫苗可降低重症及死亡機率，是保護自己最好方法，應儘快完成疫苗施打；也提醒民眾持續做好個人防護及配合防疫規範，共同維護社區安全。