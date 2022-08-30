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全校僅剩3老師 苗栗頭份大成高中無法開學家長跳腳
苗栗縣私立大成高中經營不善，教師紛紛離職，今天是開學日，但全校老師加校長只有4人，根本開不了課，部分家長昨天接到通知，氣得跳腳，並有人將狀況臉書社團抱怨。校長葉明相表示目前國教署已介入，學生將輔導轉介到其他高中職就學。
葉明相表示，學校受少子化影響，營運入不敷出，去年12月到今年1月積欠教師薪水，3到5月雖利用各項補助款發放，6月也發出本薪，但教師已無信心，8月起紛紛離職，現在全校僅剩3位老師，加校長也只有4人，另外除了1名工友，還有2名國教署補助的校安人員及特教行政輔導員1人。
葉明相表示，他5月底回任校長救火，校方一直向上求援到教育部國教署，國教署8月25日來開會，要求校方要開學，但全校僅剩8名教職員工，教務、總務、學務處都沒人，學校沒錢又沒有人要如何開學；全校舊生約100人、新生45人，其中新生昨天已協助處理轉學事宜，也通知舊生今天沒法上課的情況，由校方安排轉介，今天也有關切的家長陪同到校。
他指出，目前校方在其他學校協助下辦理舊生安置轉介，也提供優惠，但目前最大問題在於三年級學生如果轉校，因為母群不同，未來無法透過繁星計畫比序升大學，這部分讓家長氣得跳腳，受影響學生有5人左右。校方情況面臨退場問題，但先前董事會一直希望還有資源進來
大成高中在地方創立多年，曾是地方著名的私立中學，縣長徐耀昌也是畢業校友。
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