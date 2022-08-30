校園食材登錄平台當機惹議 教部：9月1日前不採計登打率

中小學開學第一天，負責統合各校營養午餐的「校園食材登錄平台」後台卻又傳出當機災情，學校營養師、午餐秘書無法登錄系統，一早在群組炸鍋，甚至連菜單都無法登打，就怕超過登打時間影響到補助款。教育部表示，已即時公告今年8月30日至9月1日，不採計登錄上線率及完整率與補登因應措施，並開放上述期間內的菜單、食材資料及不供餐日期設定，可於今年9月5日至年9月9日24時前進行補登，以不影響學校、廠商的權益為原則。

校園食材登錄平台收錄全國中小學各校午餐菜單，並記錄食材資料，以及三章一Ｑ補助等內容。行政院新學年推出偏鄉中央廚房計畫，更要求要登入餐食溫度，沒想到開學第一天，又傳出校園食材登錄平台後台當機，讓各校午餐秘書快要崩潰。

有學校午餐秘書一早9點多就提問平台是否當機，還有人說連上菜單都不行，並要求盡快改善，一直到了10點多有越來越多學校反映，雖然有登入成功，卻沒有主畫面，還有人一直卡在食材重量的頁面，畫面不斷轉圈圈。而教育部的平台小幫手，則是到了11點才出面回應，表示新學期有諸多新功能上線，尖峰流量容易產生阻塞，請大家稍待流量下降，就可以順利操作。

有學校質疑，學校合約要求上午10時30分前完成上傳，也有人質疑，會不會到了下午還是無法順暢運作，就怕縣府營養師打電話來催促廠商。還有人感嘆，「幾年了，開學都一樣的狀況」。而實際上，去年的開學日也發生相同事件，當時國教署則是開放讓學校補登，並承諾不採計登錄上線率及完整率，不影響評比及補助款撥補。但今年尚未做出任何回應。

教育部表示，「校園食材登錄平台」因應眾多優化功能上線，導致今日資料上傳回應較慢，目前已即時公告今年8月30日至9月1日，不採計登錄上線率及完整率與補登因應措施通知，並開放上述期間內之菜單／食材資料及不供餐日期設定，可於今年9月5日至9月9日24時前進行補登，以不影響學校，廠商的權益為原則。

教育部說，維運團隊已立即調整占用較多系統資源的功能，並優化資料庫連線，目前系統壅塞問題已解決，平台登入和功能使用已順暢運作。