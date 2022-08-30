教育部今啟用反霸凌電話「1953」 昔10碼專線走入歷史

今天是中小學開學日，教育部結合友善校園周舉辦「反霸凌專線電話1953」啟用活動， 昔10碼專線走入歷史，該專線提供24小時諮詢服務及通報管道，鼓勵身處霸凌環境中的受害者及旁觀者，能善用專線資源，共同「拒絕霸凌」，讓霸凌案件能在校園中不再出現。

教育部常務次長林騰蛟表示，教育部2006年3月設置反霸凌專線電話，近兩年每年接到通話數約在3500通到4100通之間，考量之前專線共有「10碼」，號碼太長不易記憶，希望簡化專線號碼，有效發掘校園霸凌事件。他也說，專線電話以53的諧音要表達「友善」概念，「我們不怕電話多」，只希望能有效遏止霸凌事件發生。

先前曾有立委質詢表示反霸凌專線常常打不通，教育部學特司科長張惠雯今天說，專線每天都會有2位以上的校安人員動態輪值，24小時都會有人接聽電話，另也會提醒同仁留意接聽時間，避免電話被佔線。

而過去校園往往會利用早自習、朝會，又或是彈性時段安排專人宣導反霸凌、反毒，以及性別平等等議題。不過根據高中早自習新制，每周最多只能舉行一次朝會，朝會未到不能記警告；除了朝會外其他時間，學生第一節課前到校即可；早自習不得考試，不得列入出缺席；全國公私立高中職都一致，沒有例外。

林騰蛟表示，開學第一周是友善校園周，學校可利用朝會，又或是學生聚集的時間，也可以利用正式課程，又或是活動來宣導相關議題。他說，這是由各校各自發揮創意，可透過學校正式課程，又或是非正式課程，採融入式的課程來做相關宣導。