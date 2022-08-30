開學新生現「開學症候群」 醫四點建議讓孩子及早擺脫

暑假結束，今天是開學第一天，有些新生面對新環境恐因不適應，出現不想上學、精神不佳懶散、學習興趣不高或想到上學就頭痛、肚子痛等「開學症候群」狀況。八里療養院職能治療主任張自強給家長4點建議，陪孩子縮短適應不良時間，擺脫「開學症候群」影響。

八里療養院職能治療主任張自強說，國中、小開學，家長們面對第一次上幼兒園或是國小新生的孩子，恐會有因陌生環境而抗拒上學等不適應狀況，建議家長可在開學前，先帶著孩子提前到就讀的幼稚園或國小玩遊戲器具，以熟悉未來的環境，降低陌生感及減少焦慮。

另外，父母應遵守跟孩子約定，如說好幾點離開，幾點接回要守時，除了讓孩子清楚父母的接送時間外，更清楚自己父母會有一段時間不在身邊。若有鄰居或家中手足就讀同一所學校，也可以相約一起上學，降低對陌生環境的影響。最後可在上學初期，讓孩子攜帶常玩樂的玩具或玩偶陪伴上課，藉此增加孩子在學校時的安全感。

張自強提醒家長，最怕的是父母要離開，孩子一哭就捨不得走，其實只要對孩子說明父母要上班了，他下課後會回來接，給孩子信任感和保證即可克服。同時在接送時，在老師面前給予稱讚和鼓勵，協助建立老師是「朋友」的角色。

他說，若孩子開學後，出現不想上學、精神不佳懶散、學習興趣不高或想到上學就頭痛、肚子痛、常打哈欠、呈現疲倦或想睡，甚至脾氣暴躁易怒等「開學症候群」情形，張自強以四點建議家長，陪著孩子們一起來調整，以縮短適應不良的時間。

1、把握時間多運動，透過運動降低開學的壓力，增加學習活力，避免懶散的態度。

2、 回家約定使用3C時間，晚上早點就寢，避免睡前使用3C產品，以免影響入睡，可搭配輕柔音樂助眠，增加隔天上學精神。

3、調整生活作息，在長假期間比較沒有時間壓力，故常常作息不正常或花過多時間玩樂，唯有逐步調整作息表，才不會影響正常的上課學習時間。

4、增加親子溝通時間，同時可以扮演聆聽的角色，多聽孩子在學校的生活，適時給予關心與支持，降低孩子因開學換老師或換班級的焦慮或壓力。