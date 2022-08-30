開學日黃偉哲到校有獎徵答 籲師生完整接種疫苗

今天開學，台南市長黃偉哲與教育局長鄭新輝，今天一早到安平新南國小視察及關心學校防疫準備，市長並入教室，透過有獎徵答與學生互動，小朋友為了拿獎品，踴躍回答，許多答案都是老師未告知，而是從生活上體驗，黃偉哲大讚學生的表現。

黃偉哲表示，新變種病毒來勢洶洶，為提升校園防疫能量，南市府所有團隊及學校謹慎以對，防疫不鬆懈，持續部署規畫校園防疫工作，整備各項防疫物資及訂定校園防疫措施。

全市國中小皆已在開學前完成清潔消毒工作，同時責成環保局也動員人力，配合開學前校園防疫準備，到校進行室外環境消毒工作，提供師生安心上學的環境。

他說，南市所屬國中小教職員工完整接種2劑疫苗比率已超過98%、接種追加劑疫苗比率也超過90%；5至11歲兒童第1劑涵蓋率88.31%、第2劑53. 65%；12至17歲青少年第1劑涵蓋率94.67%、第2劑84.77%、追加劑61.18%，持續鼓勵師生接種疫苗，提升自我及整體保護力。

教育局長鄭新輝表示，因應國內本土疫情，為準備開學後的相關校園防疫措施，已邀請教師及校長團體代表共同研商校園防疫工作，督責學校務必加強防疫意識，落實校園環境管理、防疫物資整備、師生健康監測、提升疫苗施打率、全程佩戴口罩、強化午餐防疫、加強門禁管制、配合暫停實體課程措施及自主防疫檢核等9項措施。

新南國小校長魏萬能說，除了開學前完室內外清潔消毒，並清洗冷氣機濾網清，以及燈具、電扇等灰塵清除，維持室內的空氣品質，營造優質的學習環境。