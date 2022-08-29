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教育部二度公告要修法「2歲混齡3至4歲班」 全教總再轟：荒唐

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部今年端午連假前預告修訂「幼兒教育及照顧法施行細則」第2條草案，擬將2歲學齡幼兒混齡到3至4歲班級，但預告修訂日期只有七天，僅到6月9日，曾引起激烈反彈。示意圖。本報資料照
教育部今年端午連假前預告修訂「幼兒教育及照顧法施行細則」第2條草案，擬將2歲學齡幼兒混齡到3至4歲班級，但預告修訂日期只有七天，僅到6月9日，曾引起激烈反彈。示意圖。本報資料照

教育部今年端午連假前預告修訂「幼兒教育及照顧法施行細則」第2條草案，擬將2歲學齡幼兒混齡到3至4歲班級，但預告修訂日期只有七天，僅到6月9日，曾引起激烈反彈。如今教育部二度預告要讓2歲幼兒可以混齡。全國教師工會總聯合會質疑，如此不顧社會大眾民意，執意通過一個無法解決幼托現場問題的奇怪政策、執意通過一個會降低幼兒教育品質的荒唐政策，到底是何居心？

教育部6月2日公告幼照法施行細則第2條修正草案，考量幼兒接受教保服務的權益，以及家長送托的需求，因此定明教保服務機構未設置二歲至未滿三歲幼兒的班級（二歲專班），或所設二歲專班已無招生餘額，若招收三歲以上至未滿四歲幼兒的班級尚有餘額者，得招收未滿三歲，而於當學年度當月滿三歲的幼兒。

全教總當時指出，針對幼照法施行細則第2條修訂，近期就曾召開相關記者會，會上家長、學者與現場教師均表達反對意見，足見幼教現場對此政策的立場。全教總更於教育部相關會議上，表達強烈反對意見。該條文預告也在公共政策網路參與平台中，獲得一萬多筆「反對」的意見。

全教總今天再發新聞稿指出，教育部今年8月18日，依公共政策網路平台的程序，邀請了十多位民眾參與線上對話討論，會中的所有與會代表，無一例外地表示對這個政策的反對和質疑。但教育部並沒有依照多數的民意進行政策調整，「堅持逆風而行」，在間隔不到一周的時間，8月24日把兩歲混齡法案內容夾雜於其他條文內，意圖魚目混珠。

全教總質疑，教育部如此不顧社會大眾民意，執意通過一個無法解決幼托現場問題的奇怪政策、執意通過一個會降低幼兒教育品質的荒唐政策，到底是何居心？難道一萬多筆留言都是假的？難道8月18日協調會議上10多位公民代表發言反對的聲音都是假的？

全教總表示，教育部根本是藐視社會大眾的真正需求，為了迎合少數利益團體，可以在沒有任何的專業與民意的基礎下，以非常快速的時間在3個月內「二度」完成修改法令的行政程序。該會也呼籲教育部，這種做法是在傷害台灣民主制度，請教育部「奠基民意、尊重專業」，即刻停止這種荒謬的兩歲混齡修法。

教育部表示，有關幼兒教育及照顧法施行細則修正草案，修正生理年齡滿3歲幼兒得於教保服務機構有缺額時進入三歲專班就讀一事，因各界意見多元，為求周妥，這次配合幼照法修法併同修正相關條文，並同步進行草案預告，為期2個月，將持續徵詢各界意見，作為後續研修參考。

教育部 全教總 公共政策

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