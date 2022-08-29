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道明高中被爆因「家長憂慮」不遵守早自習自由參加新規

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
明天就是中小學開學日，而對高中生來說，最大的變化就是早自習開放自由參與、不得安排考試，學生第一節課開始前到校就可以。本報資料照片
明天就是中小學開學日，而對高中生來說，最大的變化就是早自習開放自由參與、不得安排考試，學生第一節課開始前到校就可以。本報資料照片

明天就是中小學開學日，而對高中生來說，最大的變化就是早自習開放自由參與、不得安排考試，學生第一節課開始前到校就可以。台灣青年民主協會卻接獲學生陳情，高雄市道明中學日前發出給全校學生的一封信，信中提到學校決議仍維持七點半到校，選擇不遵守新規定的原因是「家長憂慮」，且家長也支持學校嚴管勤教。

青民協指出，根據高中早自習新制，其中重點修正條文包含每周最多只能舉行一次朝會，朝會未到不能記警告；除了朝會外其他時間，學生第一節課前到校就可以；早自習不得考試，不得列入出缺席；全國公私立高中職都一致，沒有例外。

青民協表示，各個學校已陸續在校務會議上修正校內的法規，確實將早自習的時間交給學生自主運用。教育部近日也回應，經彙整全國高中在校作息規定，多數已依據或準用教育部的新規範。後續也將督導學校及地方政府，確保依規定執行。

儘管教育部三令五申，希望各校遵守早自習新制，青民協仍收到許多學生反映，學校仍未遵守法規。高雄道明中學日前發出給全校學生的一封信，信中提到「學校決議：將在尊重政策的原則下：仍維持七點半到校。學生到校有導師、行政單位看顧，讓家長無後顧之憂，能安心上班就業。」

對於選擇不遵守新規定的原因，青民協指出，道明中學也在信中說明「相對於此政策（八點到校）的公布，我們且收到許多家長憂慮的聲音⋯⋯更有家長反映，學生到校時間若延後，接送孩子將與上班時間衝突。此外，家長將孩子送到道明中學，支持學校嚴管勤教的理念，也期待我們在學生進德修業上，給予更多不同於他校，較多元化的積極教育支持。」

對此引起許多道明中學學生不滿，認為學校企圖混淆視聽，道明高中高二張同學就提到，到校時間延後，家長若要接送國中弟弟妹妹或配合上班，依然是可以早於八點把學生送到學校，政策並沒有規定一定要八點才能到校，既然全台灣其他學校的家長都可以配合，難道只有道明的家長做不到嗎，學校不應該拿這個理由來當作違法的藉口。

青民協呼籲教育部、高雄教育局，應確實督導擺明要違法的學校，如果學校可以依舊要求學生七點半到校，那其他學校恐怕起而效尤，屆時八點到校又將淪為一場空，主管機關應確實盤點有哪些學校仍未遵守延後到校規定，並應在開學前立即要求改善。

青民協也預計在開學後，發布全台高中大調查，讓學生一起檢視學校是否有確實落實早自習新制，將早自習的時間還給學生自主運用。

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