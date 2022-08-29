臺大111學年度第一學期「隨班附讀學分班」招生中

圖／臺大進修推廣學院提供

國立臺灣大學進修推廣學院為提供社會人士有機會修讀本校課程，助其達成自我進修及終身學習之目的，依據「專科以上學校推廣教育實施辦法」，開辦本校各類課程隨班附讀學分課程。111學年度第一學期特精選臺大數十門學分課程供社會各界有志學習者報名選讀，歡迎對課程有興趣者於111年8月31日前完成報名，審核通過者將於9月5日開始上課，申請學士班課程隨班附讀者須具備報考學士學位資格，申請碩士班課程隨班附讀者須具備報考碩士學位資格，每學期選讀學分數不得高於9學分。

臺大進修推廣學院指出， 111學年度第一學期開辦之「隨班附讀學分班」含括外國語文、毒理學、資訊工程、法律、生農、生科等數十門學分課程，歡迎各界有志學習者報名選讀。另為配合臺大推動符合學習者需求的「未來大學」計畫，進修推廣學院今年特規劃推動「NTU AR」校友返校學習專案，鼓勵校友返校學習充電，臺大校友只要在進修推廣學院官網完成身分驗證後，報名修讀「隨班附讀學分班」並經審核錄取，即可享第一門課程學分費免費，第二門以上課程學分費半價的特別優惠。

臺大進修推廣學院隨班附讀學分班課程相關報名訊息歡迎上臺大推廣教育網或致電(02)2362-0502臺大進修推廣學院查詢。

「隨班附讀學分班」