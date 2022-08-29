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明天開學！ 彰化各校酒精、口罩必備 學生生病不到校

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
明天就是開學日，彰化縣長王惠美今天到花壇鄉巡視白沙國小關心開學前校園防疫整備情形。記者林敬家／攝影
明天就是開學日，彰化縣長王惠美今天到花壇鄉巡視白沙國小關心開學前校園防疫整備情形。記者林敬家／攝影

明天就是開學日，彰化縣長王惠美今天到花壇鄉巡視白沙國小關心開學前校園防疫整備情形，各校儲備物資包括酒精、口罩、漂白水、額溫槍，教育處指出，配合教育部每周配發快篩試劑，自7月暑假起，已配發27萬3968劑，開學後配合教育部防疫政策也將持續配發。

王惠美表示，白沙國小從動線到防疫物資都做了充分的準備，清潔隊也配合防疫進行消毒，白沙村更特別針對所有公共設施，在這個禮拜內作進行3次消毒，讓家長能夠更加放心。

白沙國小校長雲美雪表示，彰化縣政府在防疫工作上，照顧老師與學生，包括設置校園疫苗快打站，讓老師可以優先打疫苗，也提供經費及定期補足防疫物資，不論是酒精、快篩試劑、香皂、漂白水、口罩等都很充足。

教育處表示，各級學校防疫物資整備都已完成，各校儲備物資共計酒精1萬835公升、口罩112萬842個、漂白水1萬4859公升、額溫槍5503支等數量。

COVID-19疫情持續蔓延二年多以來，縣府全面要求學校開學前提升防疫整備工作，師生進入校園須量測體溫、手部消毒、校園全面佩戴口罩、持續實施衛教宣導，遵守咳嗽禮節、環境確實清潔消毒、生病休息不到校等。

彰化縣長王惠美今天到花壇鄉巡視白沙國小關心開學前校園防疫整備情形，各校儲備物資包括酒精、口罩、漂白水、額溫槍。記者林敬家／攝影
彰化縣長王惠美今天到花壇鄉巡視白沙國小關心開學前校園防疫整備情形，各校儲備物資包括酒精、口罩、漂白水、額溫槍。記者林敬家／攝影
明天就是開學日，彰化縣長王惠美今天到花壇鄉巡視白沙國小關心開學前校園防疫整備情形。記者林敬家／攝影
明天就是開學日，彰化縣長王惠美今天到花壇鄉巡視白沙國小關心開學前校園防疫整備情形。記者林敬家／攝影

口罩 快篩試劑

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