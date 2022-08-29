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整理包／明天開學！防疫新制一次看 體育課戴口罩、同學確診停課嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
明日是全國高中以下學校開學日。 示意圖／聯合報系資料照片
明日是全國高中以下學校開學日。 示意圖／聯合報系資料照片

明（30）日是全國高中以下學校開學日教育部日前公布最新開學防疫指引。按照先前停課標準，若一人確診則全班停課3日，但9月12日起高中以下（含幼兒園）不再全班停課，確診者的教師和同學快篩陰性即可到校，而確診者7天隔離期滿無症狀就可回校上課，相關新制規定如下：

高中以下（含幼兒園）開學防疫指引

個人衛生：

學生上學前先量測體溫，如果出現發燒或呼吸道症狀者，應在家休息避免外出。學校也應落實入校前師生體溫量測、手部衛生、監測健康狀況等。

教學活動：

根據教育部公文，除教師授課時須戴口罩外，學生體育課也應全程戴口罩，「但從事運動時，若師生沒有呼吸道症狀且與不特定對象能保持社交距離，得不用戴口罩」，於課程期間無運動行為，或運動結束後仍要戴口罩。

針對學校自辦體育運動賽事及活動，應於事前掌握學生健康狀況，參賽學生需事先造冊，無呼吸道症狀者，得於上場時不戴口罩，但上場前和下場後仍須戴口罩；選手和裁判於比賽時可以不戴口罩，完賽後須全程戴口罩。

音樂課吹奏類樂器不得共用，師生進行歌唱、音樂吹奏、合奏、舞蹈類課程及教學活動時可以不戴口罩，但於課程開始前及結束後仍須戴口罩。

學校及幼兒園推動之課程及活動，建議採「固定成員」實施，並落實課堂點名。此外，若學校以跑班方式實施教學活動，如社團活動及課後照顧等，建議依不同班別、不同教室採「固定成員」實施，並落實課堂點名。

除教師授課時須戴口罩外，學生體育課也應全程戴口罩。 示意圖／聯合報系資料照片
除教師授課時須戴口罩外，學生體育課也應全程戴口罩。 示意圖／聯合報系資料照片

戶外教學活動：

目前並未禁止舉辦校外教學及戶外活動，但應注意社交距離、戴口罩、遵守空間容留人數限制，並留意景點、住宿地點規劃，確實執行人流管制，搭乘交通工具應依交通部規定且造冊。跨校的交流活動，則在落實校園防疫規定及參與人員防疫措施前提下開放辦理。

其他：

全校師生除用餐和飲水外，應全程戴口罩並維持社交距離。為了維持環境通風，開冷氣時應於對角處各開啟一扇窗，每扇至少開啟15公分。

高中以下（含幼兒園）9月12日起實施停課新制：

確診或快篩陽性：實施7天居家照護，期滿無症狀可入校上課。

確診者（或快篩陽性個案）的同班同學及教師：學校提供1劑快篩試劑，快篩陰性無症狀者可上課，如有症狀應儘速就醫。

與確診者（及快篩陽性個案）摘下口罩共同活動15分鐘以上（如社團活動）：學校提供1劑快篩試劑，快篩陰性無症狀者得照常上課。

9/11日（含）前依現行規定調整授課方式者，依學校原規定辦理；9/12日起發生之個案即適用新制。

大專院校自開學日起實施停課新制：

確診或快篩陽性：實施7天居家照護，期滿無症狀可入校上課。

與確診者（及快篩陽性個案）摘下口罩共同活動15分鐘以上：學校提供1劑快篩試劑，快篩陰性無症狀者得照常上課，如有症狀應儘速就醫。

與確診者（及快篩陽性個案）全程戴口罩共同活動者：人員需進行自我健康監測。

各級學校住宿生防疫措施：

確診者同寢室室友比照「同住親友」規定辦理，實施居家隔離或自主防疫。

高中以下：居家隔離及自主防疫期間不入校上課；如果是在校隔離者，居隔期間不得離開隔離宿舍。

大專校院：居家隔離期間不入校，住宿生亦不得離開隔離宿舍，自主防疫期間不入班上課。

各級學校防疫假別：

確診、快篩陽性或居家隔離者，教職員工可請公假／防疫隔離假，學生可請防疫隔離假；教職員工及學生於自主防疫期間可請自主防疫假；學生如有身體不適或快篩陰性仍有疑慮者，可請防疫假。

口罩 停課 教育部 開學日

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