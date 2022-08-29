少子化師額控管難解 學界：討論教學行政分流可行性

雖然近年國中、小學教師開缺減少，但大學師培課程依舊很熱門。學界認為，受少子化與超額教師影響，學校控管正式教師員額的作法，短期內應該很難有解方；但可以討論教學與行政分流的可行性，讓教師專注教學，提升學生受教品質。

「少子化讓學校控管教師缺額、進而衍生代理代課教師問題，的確很難解！」高雄師範大學校長吳連賞表示，少子化影響學校減班，減班就會有教師超額問題，為了減少教師超額，所以就提高代理代課比例來彈性因應。國小教甄今年因為去年多縣市因疫情未辦，加上退休教師，今年多縣市國小教師開缺，不少師培生、代理代課考上正式教師，連帶排擠了代理代課甄選。

吳連賞表示，吊詭的是，雖然近年國小、國中教師開缺不多，但師培課程還是非常熱門，顯示憧憬教師工作者還是很多。高師大除了原本的400個師培名額，又多跟教育部申請了150個名額給研究所及大學部學生，小教要修40個學分，中教要修26個學分。

中山大學師培中心講師王進焱表示，參加中山大學師培課程，包括音樂、語文、數學等系學生，中心會就實務上探討，偏重師生關係及教育行政。因為修教育學程的多非教育本科系，所以在教學當中會比較口語化，並具實例，讓學生能夠容易理解。國家推動雙語教育，今年修師培的外文系生就非常得力，對學生來說，這也是多了一條就業管道。

擔任過高雄市教育局長的王進焱表示，教師員額控管影響代理代課教師，這個問題的確難解，但建議教育部對國中小教師兼任行政職務的部分，應該要有通盤檢討，讓教師歸教師，行政歸行政。