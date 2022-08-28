教部開學前四天才頒菜單指引 偏鄉午餐恐來不及升級

行政院砸超過60億推動偏鄉中央廚房計畫，但中小學後天開學，卻有部分央廚趕不上開學供餐，該計畫更宣稱開學會讓偏鄉24萬名學童，每餐都能吃到62元的三菜一湯一點心，但教育部遲至上周五才向學校說明補助細節及菜單內容。有學校怒批是在整人，一紙公文打亂學校規畫，尤其開學首月菜單早就排好，食材也已備妥，學生午餐恐無法馬上「升級」，學生天天有點心吃的願望，暫時無法兌現。

教育部今年7月21日在行政院會宣布，從開學到年底前總共有88餐營養午餐，教育部耗時三個月找來基層老師、營養師、午餐秘書、學生共同研發特色菜單，預估年底前政院會補助2.43億、112學年度後每年補助5.53億元，讓偏鄉每位學生每餐可吃到62元。

而在該政策宣布一個月後，教育部8月26日才召開線上說明會，公布補助經費設算基準、午餐菜單指引，並具體要求每餐都要三菜一湯一點心，學校也須與午餐廠商更換契約，提高食材價格。儘管教育部同意偏校依當地時令，彈性配置每日菜單，但學校卻在留言區炸鍋，還有學校因視訊軟體人數達標，無法成功上線。

有學校表示，偏鄉運輸不便，開學首月菜單早就定好，食材也早訂購，紛紛喊來不及；還有學校狀況外反問「8月30日就要開始？」，也有午餐秘書抱怨這項政策是在「整學校」；也傳出有午餐廠商因補助誘因低拒絕換約，又或是找不到合適的點心品項，揚言要退出計畫，寧可不領補助。

而實際上校園食材登錄平台的偏鄉央廚專區，教育部花3個月構思到今年底前的88天午餐菜單，宣稱要讓學生吃到異國、特色料理，目前也僅開出49天菜單供學校運用，還有39天的菜單沒更新。

全國家長團體聯盟理事長彭淑燕表示，替偏鄉孩子加菜是政策美意，經費也是由中央支應，理論上不難推動，不解為何會「搞不定」。她表示，若政策急上路，卻又發現根本來不及，就該承認短時間內無法達成，並公布作業時間表，相信各界都能體諒。

教育部表示，本次88餐菜單之規畫係蒐集學校老師、午餐執行秘書、廚務人員等較受學生歡迎的菜色，所彙整而來，與目前各校開立菜單有一定程度相近，且菜單以62元食材成本規劃，學校可考量菜單配置的可行性及方便性，以主分類（主食、主菜、副菜、湯品、點心）來彈性搭配餐點。為協助學校順利推動，本部會持續輔導，提供協助，並給予學校執行上的彈性。

教育部也說，精進學校午餐菜單指引陸續公告於教育部校園食材登錄平台2.0網站-偏鄉學校中央廚房專區，供學校參採運用。另教育部智慧化餐飲服務平台將設置「精進學校午餐菜單專區」，後續會再建置88餐菜單的食材，讓學校營養師、午餐秘書在平台開立菜單時，作業更為方便。本部也會成立輔導小組，進行檢視學校開立菜單，適時給予相關輔導與諮詢。