賴伯匡、楊惠純、林穎俊充滿教學熱忱 榮獲蘭馨教師獎

今年「蘭馨教師獎」經評審，選出東光國中賴伯匡、北成國小楊惠純與中山國小林穎俊3位教師。宜蘭縣教師職業工會理事長葉明政表示，這3位教師各有所長又各具特色，都充滿教學熱誠、努力不懈、以學生為中心設計適切的課程，獲獎實至名歸。

蘭馨教師獎源自全教總的SUPER教師獎，今天縣教師職業工會與宜蘭縣教師會在宜蘭青年交流中心舉辦頒獎典禮暨經驗分享，尤其賴伯匡、楊惠純目前是代理教師，教師工會願意以這個獎表揚2人的專業精神，肯定他們對教學工作付出，兩人也將代表宜蘭參加全教總舉辦的全國SUPER教師獎遴選。

葉明政表示，3位獲獎教師各有所長及特色，他們的3項共通點是：第一對教學工作充滿熱誠；第二努力不懈的教育工作者；第三以學生學習為中心，設計適切的課程，運用靈活且多樣化教學策略，照顧不同需要的學生。

縣府教育處長王泓翔表示，縣長林姿妙上任後打破過去10年不曾辦過的教師甄選情形，任內已辦理兩次正教師甄選，降低代理老師比例；逐年調降師生比，提升教育品質；保障教師權益，今年調高老師健康檢查預算，從每人3500元調整到4500元，未來對於老師權益的訴求，在合情合理合法前提下均會進行評估規劃，與教師團體、家長團體及校長團體共同攜手為宜蘭教育努力。

縣長參選人江聰淵則說，減少教育現場人力流動，人力穩定成為推動教育前進的力量，將朝向每年或定期辦理新進教師甄選，減少教師缺額，同時對代理教師薪資給足12個月予以承諾，另外研議教師考績獎金提前至教師節之前發放，未來把戶外探索教育納入學校課程，希望成為宜蘭教育的特色之一。