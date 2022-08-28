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8月30日開學了！ 屏縣各級學校整備防疫物資

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
8月30日要開學了，屏縣各級學校加強校園環境清潔消毒。圖／屏東縣府提供
8月30日要開學了，屏縣各級學校加強校園環境清潔消毒。圖／屏東縣府提供

8月30日開學日，屏東縣府指出，因應疫情上升趨勢，呼籲家長盡快帶學童施打疫苗外，也要求各級學校開學前落實防疫措施，包括環境消毒及盤整學校口罩、快篩試劑、額溫槍、消毒酒精等防疫物資，做好各項準備迎接開學。

屏東縣府依教育部配合中央流行疫情揮中心防疫措施及疫情發展，調整授課方式與校園防疫指引，高中以下學校（含幼兒園）9月12日起實施校園防疫新制，請各級學校依循辦理。

教育處指出，確診或快篩陽性：7天居家照護，期滿無症狀可入校上課；確診者（及快篩陽）的同班同學及教師，學校提供1劑快篩試劑，快篩陰性無症狀者可上課，如有症狀應盡速就醫；與確診者（及快篩陽）摘下口罩共同活動15分鐘以上（如社團活動），學校提供1劑快篩試劑，快篩陰性無症狀可上課，如有症狀應盡速就醫。

教育處指出，9月11日（含）前依現行規定實施暫停實體課程者，依學校原規定辦理。快篩試劑使用時機，依指揮中心建議，班上同學確診或快篩陽性，如有疑似症狀可篩檢，如無症狀則以快篩陽性當日為第0天，其他同學在第2天篩檢。

屏縣一名國中主任說，防疫新的規範中，未提到吃午餐要強制隔板，學校會鼓勵用餐時還是要有隔板。另外，請防疫假部分，若班上無人確診，家長仍要學童請假，這部分請假依據必須討論，上學期有同學從5月一路請假到7月。這名國中主任說，校園防疫物資都充足，面對疫情，確實會疲乏，防疫也成為生活一部分。

教育處表示，已請各級學校開學前做好準備工作，開學後持續做好防疫管理工作，例如入校前量測體溫，教職員工生確實遵守「生病不入校（園）」，以及落實教室、各學習場域、宿舍及學校交通車等環境空間場域定期清消管理等工作，讓家長放心，學生學習安心。

8月30日要開學了，屏縣各級學校加強校園環境清潔消毒。圖／屏東縣府提供
8月30日要開學了，屏縣各級學校加強校園環境清潔消毒。圖／屏東縣府提供

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