快訊

屏鵝公路又塞了！遊客怨塞快1小時還沒到枋寮 暑假最後周末噩夢重演

和家馨17歲帥兒擊敗混血男神 勇奪城市先生冠軍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北推動新住民語文 今年開班達1300班、3700名額

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
來自泰國的李宥田分發到新北市8個學校任教，盼開學後能將泰國文化融入課程，。圖／新北教育局提供
來自泰國的李宥田分發到新北市8個學校任教，盼開學後能將泰國文化融入課程，。圖／新北教育局提供

新北市教育局長期推動新住民語文，並支持各校開設課程，讓學生從國小至高中12年不間斷學習。今年將開近1300班，相較去年970班，成長34%，提供逾3700名學習機會。教育局長張明文表示，只要學生有意願學習新住民語文，國小至高中都補助，不受新課綱適用年級的限制。

教育局指出，新北市長期支持各校開設新住民語文課程，師資也穩定成長，並推動多元文化友善校園，包括推動國際營養午餐、舉辦東南亞語文競賽及辦理多元文化體驗等，讓學生浸潤在國際校園中，樂於選習帶動學習風氣。

新住民語文教學支援人員日前舉辦職前教育研習，共有越南語、印尼語、泰語、柬埔寨語、緬甸語、馬來語及菲律賓7語共152位，新住民語文輔導團總召集人、秀朗國小校長曾秀珠說，今年培訓融入不同型式的資訊科技，盼每位教支人員未來不論是實體、線上或虛實整合之教學情境，皆以學生為本位設計多元又活潑的教學方式。

承辦職前培訓成州國小校長王淑玲則說，因應後疫情須全面提升教支人員數位教學能力，邀請資深種子教支老師擔任講師與助教以手機為資訊媒介，分享常用的拍攝及剪輯軟體，讓參與的學員掌握資訊科技融入教學的訣竅。

而新北市已完成111學年度開課與師資整備，今年將開近1300班，相較去年970班，成長34%，提供逾3700名學習機會。

新任教支人員余宴蒂說，能夠執教下一代學習印尼語、認識印尼文化，對她意義非凡，今年參加培訓取得合格證書後，透過新北市聯合甄聘分發至頂埔國小等4校任教，期待開學後跟她的第一批學生相見歡。來自泰國的李宥田今年也順利分發到新北市8個學校任教，盼開學後能將泰國文化融入課程，帶給學生多元的學習體驗。

新住民語文教學支援人員日前舉辦職前教育研習，越南語阮紅女教支老師分享利用隨手可得手機拍影片。圖／新北教育局提供
新住民語文教學支援人員日前舉辦職前教育研習，越南語阮紅女教支老師分享利用隨手可得手機拍影片。圖／新北教育局提供
新任教支人員余宴蒂說，能夠執教下一代學習印尼語、認識印尼文化，對她來說意義非凡。圖／新北教育局提供
新任教支人員余宴蒂說，能夠執教下一代學習印尼語、認識印尼文化，對她來說意義非凡。圖／新北教育局提供

新住民

延伸閱讀

暑期加強取締違建出租套房 新北強拆收費盼遏止歪風

林佳龍訪金龍湖 新北：過去不管選舉到了積極要管

新北古蹟日今揭幕 板橋放送所晚間點亮古蹟

新北辦理深坑好多福 每周六夜間光雕至下月24日

相關新聞

賴伯匡、楊惠純、林穎俊充滿教學熱忱 榮獲蘭馨教師獎

今年「蘭馨教師獎」經評審，選出東光國中賴伯匡、北成國小楊惠純與中山國小林穎俊3位教師。宜蘭縣教師職業工會理事長葉明政表示...

8月30日開學了！ 屏縣各級學校整備防疫物資

8月30日開學日，屏東縣府指出，因應疫情上升趨勢，呼籲家長盡快帶學童施打疫苗外，也要求各級學校開學前落實防疫措施，包括環...

新北推動新住民語文 今年開班達1300班、3700名額

新北市教育局長期推動新住民語文，並支持各校開設課程，讓學生從國小至高中12年不間斷學習。今年將開近1300班，相較去年9...

沉重的書包／她為孩子設計輕量護脊包獲獎 書包本體減重是大關卡

Super Double品牌團隊負責人李曜任、郭育靜夫婦，曾以「快卡背包」系列產品獲得2020年德國「iF產品設計獎」，但對孩子背著沉重的書包也感同身受，為了家中2名學齡的孩子，郭育靜著手開發護脊書包，郭育靜坦言，在自己研發的書包問世前，孩子就曾經因為上學時覺得布書包太重，背起書包後竟然掉下眼淚，令她相當不捨。

減重口號喊14年…小三生書包7公斤

快開學了，孩子的書包還要上演不可承受之重嗎？嘉義市議員鄭光宏形容國小四年級的女兒書包「重得像石頭」，聯合報記者抽樣秤重一...

書包愈出愈貴 弱勢童用束口袋

即將開學，家長正為孩子選購適用的書包傷神，但環顧市面上各種強調護脊的書包，單價動輒數千元，許多家長買不下手，更別提經濟弱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。