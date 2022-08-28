新北推動新住民語文 今年開班達1300班、3700名額

新北市教育局長期推動新住民語文，並支持各校開設課程，讓學生從國小至高中12年不間斷學習。今年將開近1300班，相較去年970班，成長34%，提供逾3700名學習機會。教育局長張明文表示，只要學生有意願學習新住民語文，國小至高中都補助，不受新課綱適用年級的限制。

教育局指出，新北市長期支持各校開設新住民語文課程，師資也穩定成長，並推動多元文化友善校園，包括推動國際營養午餐、舉辦東南亞語文競賽及辦理多元文化體驗等，讓學生浸潤在國際校園中，樂於選習帶動學習風氣。

新住民語文教學支援人員日前舉辦職前教育研習，共有越南語、印尼語、泰語、柬埔寨語、緬甸語、馬來語及菲律賓7語共152位，新住民語文輔導團總召集人、秀朗國小校長曾秀珠說，今年培訓融入不同型式的資訊科技，盼每位教支人員未來不論是實體、線上或虛實整合之教學情境，皆以學生為本位設計多元又活潑的教學方式。

承辦職前培訓成州國小校長王淑玲則說，因應後疫情須全面提升教支人員數位教學能力，邀請資深種子教支老師擔任講師與助教以手機為資訊媒介，分享常用的拍攝及剪輯軟體，讓參與的學員掌握資訊科技融入教學的訣竅。

而新北市已完成111學年度開課與師資整備，今年將開近1300班，相較去年970班，成長34%，提供逾3700名學習機會。