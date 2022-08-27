奧林匹亞升學優待辦法擬放寬 自學生也納入保送機制

我國歷年來參加國際奧林匹亞各項競賽成績斐然，學生取得國際成績後可循「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」申請保送大學相關科系，教育部近日則預告修正優待辦法，由於近年非學校型態實驗教育陸續開辦，為符合需求，亦將非學校型態實驗教育學生納入適用對象。

近年越來越多學生選擇體制外的實驗教育，依實驗教育三法，中小學實驗教育階段除「學校型態實驗教育外」，亦可再分為自學的個人實驗教育、團體實驗教育以及機構實驗教育，統稱為「非學校型態實驗教育」。

另根據「非學校型態實驗教育實施條例」規定，學生沒有入學高中取得學籍，實驗教育機構申請人仍要把學生名冊提報縣市教育局，教育局發給學生身份證明，即可和相同教育階段學生一樣享有各項福利、平等參與各項競賽權益。

教育部近期修改奧賽升學優待辦法，為了保障進入非學校型態實驗教育的學生，將第二條第四款高級中等教育階段學生定義，新增參與非學校型態實驗教育未取得學籍學生，代表自學者或進入實驗教育團體的中學生，只要取得國際奧賽優良成績亦可申請志願保送大學，並由教育部發給獎學金。

優待辦法第10條也規範，若學生參加數學、物理、化學等奧賽項目，獲得金牌獎且排名於前50%，之後取得國外頂尖學校數理系所入學許可，可以向教育部申請出國留學獎學金。本次修訂增加獎勵次數，且不得重複請領等規範；但考量到留學獎學金是獎勵性質而非扶弱，因此也刪除過去的排富條款。

優待辦法草案也新增第12條，如果學生依辦法申請獎勵或補助，文件或資料造假，教育部得撤銷請領資格；如果已經撥款，教育部則會由書面行政處分通知當事人於期限內返還。

奧賽升學優待辦法目前正值預告期，最終預告日期至今年9月5日止。