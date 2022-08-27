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為省補習費認真讀 新住民女拚上中央大學

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
畢業於新北高中的邱䕒嬅於越南外婆家留影，返台後預計跟外婆用越語視訊話家常，幸福祖孫情洋溢著另一股家鄉味。圖／新北市教育局提供
畢業於新北高中的邱䕒嬅於越南外婆家留影，返台後預計跟外婆用越語視訊話家常，幸福祖孫情洋溢著另一股家鄉味。圖／新北市教育局提供

大學新鮮人將於9月展開新的學習階段，新住民子女邱䕒嬅的母親來自越南，早上在便當店工作、下午在美甲店兼職，父親是計程車司機，她認真念書為省去高額補習費用，在高中成績維持全校前段，曾拿下校內數學競賽優等成績，最後順利申請上中央大學機械工程學系。

新住民子女邱䕒嬅的母親來自越南，早上在便當店工作、下午在美甲店兼職，父親是計程車司機，父母認真的態度深深影響䕒嬅，她表示自己認真念書，可省去高額的補習費用，以後要努力工作賺錢讓父母卸下重擔。

今年她與母親回到睽違9年的越南，她在清晨五點到傳統市場買菜，看到低矮的平房和交錯的樹影，勾勒出美麗風情，瞬間感動告訴自己，新北是我的家，越南是我的外婆家，都是生命的一部分。

已返台的邱䕒嬅預計跟外婆用越語視訊話家常，幸福祖孫情洋溢著另一股家鄉味。此外，邱䕒嬅在高中的成績維持在全校前段，數學是她的最愛，曾拿下校內數學學科能力競賽優等成績，最後順利申請上中央大學機械工程學系。

對此，新北高中導師張瑋庭說，擅長數理科目的她，也考取AMC數理國際證照，平日與同學相處融洽，在課業上常為同學解惑，是名符其實的小老師。面對大學的挑戰，她已經開始背誦機械相關的英文單字，提升閱讀原文書的速度，並線上學習微積分，把實力打得更扎實。

畢業於明德高中的數理鑑識實驗班的張家禎，在高一期末刑案破關及高三鑑識佈關活動，擔任總召並統籌規劃及協調各組，並以第一名的成績畢業，今年申請上清華大學工程與系統科學系。這個暑假她持續自學線上微積分及準備多益考試，期許自己未來中英越三語都能運用自如，在職場更有競爭力。

看著家禎擁有雙語言和跨文化的優勢，明德高中的導師宋珮怡說，她是個優秀大方的小孩，受到大家的肯定與喜愛，也曾在家政課時分享母親做的越南春捲、介紹越南美食，讓同學感受到張媽媽的愛心。此外，學測後就利用假日在燒烤店打工賺錢，老闆稱讚她工作勤快、服務親切，還主動為她加薪。

教育局長張明文表示，新住民語文課程 110 學年度開班數近千班全國最多，培育新住民子女展現多元文化優勢，未來會持續推動2030新住民十年願景樂學一條龍政策，提供新住民子女獎助學金、持續規劃國小至高中的新住民語文課程。

1.新住民子女張家禎(右二)，以第一名的成績畢業於明德高中，今年申請上清華大學工程與系統科學系。圖／新北市教育局提供
1.新住民子女張家禎(右二)，以第一名的成績畢業於明德高中，今年申請上清華大學工程與系統科學系。圖／新北市教育局提供

新住民 越南

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