為省補習費認真讀 新住民女拚上中央大學

大學新鮮人將於9月展開新的學習階段，新住民子女邱䕒嬅的母親來自越南，早上在便當店工作、下午在美甲店兼職，父親是計程車司機，她認真念書為省去高額補習費用，在高中成績維持全校前段，曾拿下校內數學競賽優等成績，最後順利申請上中央大學機械工程學系。

新住民子女邱䕒嬅的母親來自越南，早上在便當店工作、下午在美甲店兼職，父親是計程車司機，父母認真的態度深深影響䕒嬅，她表示自己認真念書，可省去高額的補習費用，以後要努力工作賺錢讓父母卸下重擔。

今年她與母親回到睽違9年的越南，她在清晨五點到傳統市場買菜，看到低矮的平房和交錯的樹影，勾勒出美麗風情，瞬間感動告訴自己，新北是我的家，越南是我的外婆家，都是生命的一部分。

已返台的邱䕒嬅預計跟外婆用越語視訊話家常，幸福祖孫情洋溢著另一股家鄉味。此外，邱䕒嬅在高中的成績維持在全校前段，數學是她的最愛，曾拿下校內數學學科能力競賽優等成績，最後順利申請上中央大學機械工程學系。

對此，新北高中導師張瑋庭說，擅長數理科目的她，也考取AMC數理國際證照，平日與同學相處融洽，在課業上常為同學解惑，是名符其實的小老師。面對大學的挑戰，她已經開始背誦機械相關的英文單字，提升閱讀原文書的速度，並線上學習微積分，把實力打得更扎實。

畢業於明德高中的數理鑑識實驗班的張家禎，在高一期末刑案破關及高三鑑識佈關活動，擔任總召並統籌規劃及協調各組，並以第一名的成績畢業，今年申請上清華大學工程與系統科學系。這個暑假她持續自學線上微積分及準備多益考試，期許自己未來中英越三語都能運用自如，在職場更有競爭力。

看著家禎擁有雙語言和跨文化的優勢，明德高中的導師宋珮怡說，她是個優秀大方的小孩，受到大家的肯定與喜愛，也曾在家政課時分享母親做的越南春捲、介紹越南美食，讓同學感受到張媽媽的愛心。此外，學測後就利用假日在燒烤店打工賺錢，老闆稱讚她工作勤快、服務親切，還主動為她加薪。