南投3萬名學生將回校園 家長擔心BA.5高峰出現群聚

國中小學30日開學，新冠肺炎BA.5變異株也將出現高峰期，南投縣教育處表示，已要求國高中學生打滿三劑，小學生完成兩劑疫苗為原則，開學前完成全縣校園消毒，縣府也為國中、國小新生增購6千塊隔板供學生午餐使用，落實防疫讓學生能安心上課。

因為Omicron疫情，國中小學生從5月下旬停止實體上課，改為遠距教學，加上2個月暑假，學生終於可回到校園，讓家長也鬆了一口氣。黃姓家長說，這幾個月孩子在家只想滑手機、玩遊戲，她又因為工作沒辦法整天盯著，希望恢復上課後，孩子學習和生活作息也回到正軌。

然而，BA.5社區感染持續增加，將出現下一波疫情高峰，疫情指揮中心推估每日確診者達6萬例，又讓家長擔心校園容易群聚感染。

南投縣教育處副處長王淑玲說，南投縣國中小學生共3萬1千餘人，為了強化校園防疫，全縣校園最近已經展開全面消毒，開學後除了戴口罩、洗手等防疫措施外，國高中學生普遍都已經打了三劑疫苗，小學生也打到2劑疫苗，幼兒疫苗也已接種，具有一定程度保護力。

南投縣校園防疫遵照中央的防疫指引， 以確診者個案為核心，加強同班師生或密切接觸者快篩，只要陰性就能上課，確保學生受教權益。