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【即時短評】不提供技高用PDF作備審比例 教部在躲兩問題

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
新課綱首屆普高生、技高生都已準備進入大學，但今年技高生卻是在期末考、統測、學習歷程檔案上傳撞期，蠟燭三頭燒的狀況下完成升學。技高生示意圖。圖／聯合報系資料照片
新課綱首屆普高生、技高生都已準備進入大學，但今年技高生卻是在期末考、統測、學習歷程檔案上傳撞期，蠟燭三頭燒的狀況下完成升學。技高生示意圖。圖／聯合報系資料照片

課綱首屆普高生、技高生都已準備進入大學，但今年技高生卻是在期末考、統測、學習歷程檔案上傳撞期，蠟燭三頭燒的狀況下完成升學。而學檔平台太早關閉，且與統測撞期，也傳出今年有不少技高生改用PDF檔案作為備審資料「自救」，但學檔是新課綱重點政策，教育部今天不願正面回應有多少技高生用PDF檔案，也代表教育部不願面對技高不太能接受學檔制度，二是不敢承諾要將PDF訂下落日條款。

學習歷程檔案是新課綱下的新制度，除了用來記錄高中三年學習軌跡，課程學習成果經教師認證，有效增加資料可信度，能取代昔日PDF檔案，用來作為學生申請大學的備審資料。但對部分技高生來說，他們不太在乎學習歷程檔案，理由是學生在入學前就已分流，不像普高生還未定向，因此學習歷程檔案不容易看出「歷程變化」。

另外，技高生重視高三專題製作，也就是畢業成果，今年學檔中央平台太早關閉，且與統測撞期，也讓不少技高生選擇使用PDF檔案作為備審資料，最遲可等到6月才上傳。不過因為學檔制度是新課綱重要制度，若學生都使用PDF檔案作為備審資料，這項新制度也就形同名存實亡，因此也有教師團體主張設下PDF落日條款，讓學檔能成為備審資料的唯一來源。

今天在會議現場，也有許多代表提問，今年究竟有多少技高生使用PDF檔案作為備審資料，但教育部卻未正面回應，也未提供相關數據，僅表示部長潘文忠多次指示，政策方向與現在部分團體提及讓PDF設下落日條款的概念相同。而媒體事後追問教育部相關議題與數據，截稿前不僅一題都沒回，就連這已成定局的數據，也不願意提供。

究竟今年有多少技高生是使用PDF檔案作為備審資料？這項數據成為教育部不願意面對的現實，代表教育部不願面對技高可能不太能接受學檔制度，另一個問題則是，PDF檔案恐怕永遠無法落日，因為技高生就是有使用PDF檔案作為備審資料的需求，無論新舊課綱皆然，教改缺乏破釜沈舟的決心。

這也難怪在會議現場有技高代表推測，明年使用PDF檔案的學生應該會更多，理由是學長姐會跟學弟妹說，不用那麼認真做學習歷程檔案，預期將發生擴散作用。如果教育部再不願面對問題，喊的口號比做的事還多，與教學現場脫節，也別怪未來回頭看才發現被定義為失敗的教改。

教育部 課綱 統測

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