技術型高中生學習歷程檔案晚兩周傳避統測 高中職師生批「不夠大器」

新課綱首屆技術型高中生因學習歷程檔案上傳日與統測撞期，引爆民怨，明年將迎來第二批學生，教育部打算提早一周考統測，並讓技高普通科、專業群科生學習歷程上傳截止日分流。其中專業群科將延後約一個月至5月27日。不過高職師生皆表示，統測結束後接著期末考，期末考結束後10天內又要學生馬上上傳檔案，延的幅度不夠大，結論是一樣趕。

教育部今天邀集相關單位，召開四技二專管道運用學習歷程檔案作為備審資料提交時程會議，會中宣布112學年技高普通科、專業群科學生學習歷程上傳截止日將分流。根據本報掌握會議資料，普通科將循大學個人申請管道，最後上傳截止日為明年4月25日；專業群科學生為避免與統測撞期，延後一個月至5月27日。

但教育部規畫，統測結束後3天（5月1至3日）讓技高辦理期末考，接著保留10天（5月4至13日）給學生上傳學習歷程檔案，再保留14天給學校提交資料至中央平台（5月14至27日）。有學生認為，統測結束後接著期末考，期末考結束後10天內，又需要馬上上傳學習歷程檔案，與原制度無太大差別，結論就是一樣趕。

全中教組織部主任、木柵高工配管科主任吳杰穎表示，統測若四月最後一周結束，接著五月初期末考，統測五月中旬放榜，不論方案如何調整，普高生在學測結束後就是比技高生多兩個月能把學檔收尾，他肯定教育部延期，但「延的幅度不夠大」，對技高生依舊不公平。

也有一名高職教師認為「無太大差別」，他表示，高職普遍不太在乎學習歷程檔案，理由是學生入學前就已分流，不像普高生還未定向，因此學習歷程檔案也難看出「歷程變化」。另外，技高生重視高三專題製作，也就是畢業成果，今年學檔平台太早關閉，且與統測撞期，也讓不少技高生選擇使用PDF檔案作為備審資料，最遲只需要6月2日前上傳，

與會人士也透露，今天現場也有許多人提問，今年究竟有多少技高生使用PDF檔案作為備審資料，但教育部卻未正面回應，也未提供相關數據，僅表示部長潘文忠多次指示，政策方向與現在部分團體提及讓PDF設下落日條款的概念相同。

不過也有技高代表指出，該校今年有一成五學生使用PDF檔案作為備審資料，而他也推測，明年使用PDF檔案的學生應該會更多，理由是學長姐會跟學弟妹說，不用那麼認真做學習歷程檔案，預期將發生擴散作用。也有高職生指出，學習歷程檔案不重要其實是從老師帶來的觀念，因為社區高中、偏遠技高只想讓學生拼繁星。

教育部對於今年技高生使用PDF檔案作為備審資料，以及上傳日程延的幅度不夠大等議題，截稿前未作任何回應。