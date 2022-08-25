開學日在即 教育部、衛福部致家長防疫公開信全文曝光

中小學8月30日即將開學，不過國內疫情仍未歇，教育部長潘文忠與衛福部長薛瑞元今天共同致家長一封信，除了提及教學現場已做足準備，協助籌備消毒用品等防疫物資，確認各項校園防疫工作，也想家長再次提醒孩子，開學後還是要落實好個人防疫措施，包括勤洗手、佩戴口罩、注意咳嗽禮節，而為了有更完整的保護力，也可與孩子審慎評估、討論後，完成中央流行疫情指揮中心建議接種的疫苗劑次。

各位家長好：

新學期開始，要請家長們協助提醒孩子，回到學校上課仍須注意手部清潔衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等基本個人防護措施，隨時注意自己的身體狀況，並落實生病不入校的原則。

在開學前，我們已協請環保單位針對校園周邊環境與設施進行全面的清潔消毒，同時也備好足夠的快篩試劑、口罩、額溫槍、消毒酒精等校園防疫物資，並請學校持續落實教室、宿舍與學生交通車等學生常使用空間的定期清潔與消毒。

為了讓孩子擁有更完整的疫苗保護力，我們也想請家長在與孩子充分討論後，儘速完成中央流行疫情指揮中心建議的疫苗接種劑次;同時也提醒孩子，在接種疫苗後，仍需做好個人防疫措施，才能保護自己、還有身邊每一位我們愛的家人與朋友。

教育部、衛生福利部與中央流行疫情指揮中心會持續努力，在兼顧孩子的學習、家長照顧負擔與校園防疫工作的前提下，視疫情發展狀況，即時且彈性地調整校園防疫措施。最後，我們要特別感謝各位家長在防疫期間的辛勞與體諒，因為有您的協助，整體防疫才能更加周延。