快訊

殺警案「他」最倒楣…爆料師遭出征哭笑不得 阿嬤怨：誰來洗門風？

因言獲罪被判18年 「大陸前地產大亨」任志強入獄照首度曝光

6歲男童隨家人遊福隆 返家途中雙溪暫歇不慎落水失蹤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

首次私校退場審議會最快8月底召開 25席委員名單保密

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部預計於月底召開私校退場審議會，並將公告專案輔導學校名單。本報資料照
教育部預計於月底召開私校退場審議會，並將公告專案輔導學校名單。本報資料照

私校退場條例今年五月公告，教育部後續陸續公告子法補充，並於今日（8/23）正式公告「高級中等以上學校退場審議會組織及運作辦法」，明定私校退場審議會召集人由教育部次長兼任。教育部技職司也表示，已由部長潘文忠勾選25名審議會委員，名單不公開，並設有4席學生代表。

「高級中等以上學校退場審議會組織及運作辦法」今天正式公告，明定設置委員15到25席，成員包括機關代表、學校法人代表、教師代表、學生代表、專家學者、社會公正人士等，任期2年且為無給職，期滿可續聘。

教育部技職司副司長柯今尉表示，隨各項子法公告，日前已由部長潘文忠完成圈選25名，但名單保密不會對外公告，目前也正詢問委員適合的開會時間，最快八月底召開首次退場審議會，但也有可能延至九月初。

柯今尉也說，退場審議會中常設學生委員為兩席，由全國性學生團體推薦，或從教育部經公開遴選的委員會、審議會中學生委員中遴選；另外兩席則為浮動席次，由被審定的學校安排兩名學生代表列席。

柯今尉談到，第一次退場審議會將會討論目前專案輔導學校，將逐一由審議會認定或免除，每間學校審議可能會花上一小時，一次審議會若無法完成，則可能分做二至三次。

但柯今尉也說，原則上，只要經退場審議會認定的專輔名單，會盡量在當天向社會大眾公布。

教育部 潘文忠

延伸閱讀

退場審議會含4名學生代表 最快8月底開會

高苑科大代理校長未核准先開座談會 教部認定不合內規

中小學8月30日開學防疫怎因應？ 潘文忠：下周公布

10校央廚工程落後 潘文忠提3方案保證開學有飯吃

相關新聞

首次私校退場審議會最快8月底召開 25席委員名單保密

私校退場條例今年五月公告，教育部後續陸續公告子法補充，並於今日（8/23）正式公告「高級中等以上學校退場審議會組織及運作...

因應通膨 原民會宣布調高大專院校原民學生獎助金

因應通膨，原民會今天宣布調高大專院校原民學生獎助金。獎學金由2萬2000元提高至3萬2000元，一般助學金及中低收入戶助...

托育稽查制度未落實導致兒虐頻傳 監院糾正教育部

監委王幼玲今天說，托育照顧服務體系原本是為協助家長育兒，但教育部評鑑稽查機制與實際執行未臻完備與落實，造成毫無自我保護能...

開學在即拚接種群體免疫！高雄市今開設35所校園接種站

全國中小學即將開學，高雄市政府今天開設35所校園接種站，鼓勵學生踴躍接種疫苗。教育局長謝文斌到鼓山國小關心學生接種情形，...

全球頂尖科學家名單公布 成大工科系陳曉華列199名

知名學術網站Research.com公布2022全球頂尖科學家排名，國立成功大學工程科學系特聘教授陳曉華以論文引用指數（...

幼兒園陸續開學 新北9/12前採一人確診全班停課3天

公私立幼兒園陸續開學，新北教育局今日舉辦公私立幼兒園園長（主任）會議，邀集公私立幼兒園1085校代表參與，並公布新北幼兒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。