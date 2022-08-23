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首次私校退場審議會最快8月底召開 25席委員名單保密
私校退場條例今年五月公告，教育部後續陸續公告子法補充，並於今日（8/23）正式公告「高級中等以上學校退場審議會組織及運作辦法」，明定私校退場審議會召集人由教育部次長兼任。教育部技職司也表示，已由部長潘文忠勾選25名審議會委員，名單不公開，並設有4席學生代表。
「高級中等以上學校退場審議會組織及運作辦法」今天正式公告，明定設置委員15到25席，成員包括機關代表、學校法人代表、教師代表、學生代表、專家學者、社會公正人士等，任期2年且為無給職，期滿可續聘。
教育部技職司副司長柯今尉表示，隨各項子法公告，日前已由部長潘文忠完成圈選25名，但名單保密不會對外公告，目前也正詢問委員適合的開會時間，最快八月底召開首次退場審議會，但也有可能延至九月初。
柯今尉也說，退場審議會中常設學生委員為兩席，由全國性學生團體推薦，或從教育部經公開遴選的委員會、審議會中學生委員中遴選；另外兩席則為浮動席次，由被審定的學校安排兩名學生代表列席。
柯今尉談到，第一次退場審議會將會討論目前專案輔導學校，將逐一由審議會認定或免除，每間學校審議可能會花上一小時，一次審議會若無法完成，則可能分做二至三次。
但柯今尉也說，原則上，只要經退場審議會認定的專輔名單，會盡量在當天向社會大眾公布。
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