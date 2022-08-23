因應通膨 原民會宣布調高大專院校原民學生獎助金
因應通膨，原民會今天宣布調高大專院校原民學生獎助金。獎學金由2萬2000元提高至3萬2000元，一般助學金及中低收入戶助學金由1萬7000元提高至2萬元，低收入戶助學金由2萬7000元提高至3萬元。
原民會主委夷將·拔路兒指出，考量自民國97年以來，原民學生獎助金額皆未曾調整。近年來物價高漲、通膨情形嚴重，為協助大專校院原住民學生求學經濟需求，將獎學金由2萬2000元提高至3萬2000元；一般助學金及中低收入戶助學金由1萬7000元提高至2萬元，低收入戶助學金由2萬7000元提高至3萬元。
此外，原民會還將辦理優秀學生公開表揚活動，擇原住民學生達100名以上之學校，針對前一學期排名換算百分比排序第1名學生，由本會辦理公開頒發獎狀。
原民會表示，希望藉調整大專獎助學金精進措施，鼓勵激發原住民學生奮發向學的精神；除了提升學生學習成效與社會競爭力外，更希望能有效協助原住民學生減輕經濟負擔並能順利完成學業。
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