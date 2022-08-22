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南市殺警案原遭鎖定凶嫌晚間到案澄清 他急喊「不是我！」

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殺警凶嫌仍在逃 教育部今兩度發校安通報籲強化三作為

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部校安中心今晚也向全國各級學校發布公告，要求各校及幼兒園即刻周知所屬師生提高警覺，留意自身安全。圖／讀者提供
教育部校安中心今晚也向全國各級學校發布公告，要求各校及幼兒園即刻周知所屬師生提高警覺，留意自身安全。圖／讀者提供

台南市警二分局2名警員今天中午遭到凶嫌殺害震驚全國，由於凶嫌在逃，也讓國人人心惶惶。教育部校安中心今天下午已透過校安通報，要求學校加強宣導校園安全巡邏相關事宜，今晚也再度發布校安通報，並在公告中列舉三項作為，請學校加強校園巡查。

教育部稍早表示，為周知所屬師生提高警覺，留意自身安全，今日下午透過校安通報，請各級學校及幼兒園加強宣導校園安全巡邏相關事宜。

教育部也說，今天晚間再透過校安通報，請各級學校針對校區周邊地區加強巡查作為，也提醒各校區大門、住宿區警衛（保全）提高警覺並注意自身執勤安全。另請學校利用各種管道，向師長及同學宣導近期如無緊急事件，建議勿夜間外出或在外逗留，以維自身安全。

教育部校安中心公告內容指出，台南市2名員警111年8月22日上午11時追捕騎乘機車的竊盜通緝犯，不料卻反遭割喉攻擊，釀成二警傷亡。

請各級學校及幼兒園即刻周知所屬師生提高警覺，留意自身安全，並請加強宣導校園安全巡邏相關事宜，相關作為如下：

（一）與轄區派出所聯繫，針對校區周邊地區加強巡查作為，以維護社會安全。

（二）提醒各校區大門、住宿區警衛（保全）提高警覺並注意自身執勤安全。

（三）利用各種管道宣導：請各位師長及同學近期如無緊急事件，建議勿業間外出或在外逗留，以維自身安全，並提高警覺，留意自身安全。

教育部 幼兒園 台南

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