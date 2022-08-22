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特教體育怎麼教？ 次長：師資仍匱乏

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
立法委員萬美玲（右）於22日表示，身心障礙者常常遇上歧視霸凌、輔具缺乏與空間不友善的問題，導致運動權益受損，所以召開此次運動平權的公聽會。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
立法委員萬美玲（右）於22日表示，身心障礙者常常遇上歧視霸凌、輔具缺乏與空間不友善的問題，導致運動權益受損，所以召開此次運動平權的公聽會。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

培育師資不足，無人可以教導的身心障礙者的體育課！立法委員萬美玲於22日表示，身心障礙者常常遇上歧視霸凌、輔具缺乏與空間不友善的問題，導致運動權益受損，所以召開此次運動平權的公聽會。腦麻運動休閒協會常務理事姚宗元指出，特教與體育師資沒有交集，導致無人可以去指導身心障礙的孩子。

對此，體育署學校體育組長蔡忠益回應說，會結合現有的適應體育師資，強化現有師資進行培育，並在大專院校的師培體系加入適應教育資訊。教育部體育署次長林騰蛟坦言，師資真的相當匱乏，「很難一步到位」，持續設置適應體育重點學校，推動體育教學的舉措。

身心障礙運動權受損

萬美玲表示，身心障礙者運動時常遭遇阻礙，不論是運動場館以保護為名拒絕身障者進入、場所內無專業運動輔具可使用、無障礙設施空間不友善，甚至是身障者遭遇歧視霸凌等問題，都直接導致身障者降低外出運動意願，此次公聽會就是為了保障身心障礙者的運動權益。

林騰蛟表示，體育署還有幾點需要持續改進，包括「促進全民參與運動的機會」，提升基礎資源建設與指導者職能；「提高友善資訊可知性」；「場館老舊與輔具不足」，未來要以弱勢族群的運動人口的需求為規畫重點；「競技培植尚有進步空間」，國際身心障礙運動賽事的選手數與成績都有下滑趨勢，應考量強化培育工作。

體育結合特教缺師資

姚宗元表示，在教育第一現場的狀況就是「特教老師不懂體育，體育老師不懂特教」，導致沒有人可以去指導身心障礙的孩子。他進一步指出，許多新興體育項目更是缺乏教練與輔具資源，讓身障選手缺乏相關單位的協助，表示「體育署雖然一直在推行適應體育，但卻沒有真正落實到現場」。

自閉症總會理事長陳惠玲表示，自己就是同時有體育與特教資格的老師，現行教育現場的第一現場就是照本宣科，不願意為了一兩個身心障礙學生做出改變。她強調，應該要從師培教育就要灌輸融合教育的概念，在體育課落實平權的觀念，不要讓身心障礙的學生被晾在一旁，忽視了他們運動健康的權益。

體育署學校體育組長蔡忠益說，目前適應體育最大的困境之一就是「師資不足」的問題，會結合現有的適應體育師資，對現有師資進行培育；另一方面，加強大專院校的師培體系的適應教育，進一步有這些師資輔導地方中小型學校，建立穩定培育師資的制度，突破師資不足的問題。

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