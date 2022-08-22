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台南殺警兇嫌「369-PGB」贓車找到了！棄置高中廁所變裝逃逸 現場留有3物

國中校長涉性侵 另一受害者看到手法雷同「背脊一涼」

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員張家銨要求市府教育局應擴大調查， 校園內是否還有性侵受害者，應予協助。教育局長楊振昇說，絕大多數教育人員兢兢業業，認真奉獻。記者陳秋雲／攝影
台中市議員張家銨要求市府教育局應擴大調查， 校園內是否還有性侵受害者，應予協助。教育局長楊振昇說，絕大多數教育人員兢兢業業，認真奉獻。記者陳秋雲／攝影

台中市某國中現職校長，在明星國中擔任資優班導師時涉性侵女學生，20幾年前「受害學生」A女8月17日由人本基金會陪同出面控訴，前後橫跨10年的A生學姐及學妹，聯合對這名教師提出性平申訴，市議員張家銨要求擴大調查。台中市教育局長楊振昇，呼籲如有性平案受害者，請具名向教育局申訴；重申立場，調查屬實定嚴懲重辦。

A女學姐告訴人本說，看到新聞描述黃師的手段，非常地驚悚，因跟對她有八九分像，看了學妹勇敢站出來指控，她滿懷愧疚，因自己隱匿與姑息似乎磨練了狼師的手段，見他用在學妹身上手段更嚴謹，令她「背脊一涼。」

人本基金會指出，代A女學姊向教育局提檢舉書時，教育局主管稱：「須有受害時的年級及班級等資訊才能受理。」性別平等教育法規定「疑似發生性別事件就應通報、檢舉或受理」但教育局主管回應，還能期待什麼？

人本基金會列舉教育局「失職」：1、未將黃姓校長停職，只叫他請假迴避。依教師法規定，服務學校在知悉日起一個月內，經教審會審議通過後，暫停聘並靜候調查。2、黃校長一再騷擾證人和家長，教育局僅「去電警告」，結果相關人等繼續被騷擾。教育局對黃校長的騷擾舉動表現消極。3、從本案可了解受害人不可能只有一位，市府應擴大調查，找出更多受害人，給予協助，但市府至今作法消極。

議員張家銨要求教育局，應擴大調查面，了解各校潛藏危機，讓更多受害學生不會因師長權勢與誘騙，不知道自己是受害者。人本基金會也提到，黃校長到職學校2年間，建立「數學小助教」制度，與過去手法雷同，擔心現職國中可能也有受害人。

楊振昇回應說，絕大多數教育人員兢兢業業，認真教學。楊振昇強調兩點，一是呼籲受害個人，請具名向教育局申訴，方便調查，受理後絕對嚴加處理。另一再重申立場，全案調查屬實，嚴懲重辦。

台中市議員張家銨要求市府教育局應擴大調查， 校園內是否還有性侵受害者，應予協助。教育局長楊振昇說，絕大多數教育人員兢兢業業，認真奉獻。記者陳秋雲／攝影
台中市議員張家銨要求市府教育局應擴大調查， 校園內是否還有性侵受害者，應予協助。教育局長楊振昇說，絕大多數教育人員兢兢業業，認真奉獻。記者陳秋雲／攝影

教育局 議員 張家銨

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