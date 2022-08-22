中小學開學後兩周採防疫新制 教育部拋四點考量回應了

中小學將於8月30日開學，教育部今天宣布，中小學開學前兩周維持班上一人確診，全班停課三天，第三周起將採校園防疫新制，若學生有確診，同班師生快篩陰性者可到校上課，確診者或快篩陽七天居家照護後期滿無症狀也可返校。談及為何不一開學就使用新制，教育部表示，這項決策是在兼顧疫情、校園健康安全、學生受教權益與家長照顧負擔下，經與中央流行疫情指揮中心討論研商後訂定。

有關中小學開學後防疫細節，8月30日至9月11日仍適用舊制，也就是班上一人確診，全班停課三天；9月12日起確診或快篩陽性個案，實施7天居家照護，期滿無症狀可入校上課，其同班同學及教師，以及有摘下口罩共同活動15分鐘以上（如社團活動等），由學校提供1劑快篩試劑，快篩陰性無症狀者可上課，如有症狀應儘速就醫。

由於開學前兩周是舊制，開學兩周後才啟動新制，全國中小學校長協會理事長張信務也憂心，各校防疫小組會針對相關防疫規定執行，但對家長或師生來說，難免因處於新舊制交接期恐出現認知落差，「大家要有磨合期」，這對師生來說也是考驗。

教育部表示，校園防疫新制是在兼顧疫情、校園健康安全、學生受教權益與家長照顧負擔下，經與中央流行疫情指揮中心討論研商後訂定，並於開學兩周期間觀察疫情狀況，以及學校運作情形，自9月12日起實施；大專校院則考量授課型態疫苗覆蓋率，經與指揮中心討論後於開學後實施。

教育部也說，後續仍將視疫情發展、疫苗覆蓋率等進行彈性調整，教育部維持每兩周檢視，並與各地方政府及指揮中心保持密切聯繫，針對防疫措施彈性調整。