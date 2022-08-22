高市推「劇場藝術體驗教育計畫」 學童站上衛武營讀劇

高雄市教育局與衛武營合作「劇場藝術體驗教育計畫」，今天在衛武營揭開序幕，今年有34所高中職和國中小參與，以「劇場體驗課程」、「讀劇課程」為主軸，為學生提供探索劇場的嶄新學習旅程。新甲國小學童現場表演「愛麗絲奇幻夢境」讀劇，唱作俱佳。

高雄市教育局2021年首度與衛武營合作「劇場藝術體驗教育計畫」，有23所學校參與計畫，從演前體驗、演出欣賞、演後分享，一個劇場微型課程，帶領孩子進入劇場的殿堂、探索劇場的奧秘，透過欣賞不同的劇碼，有歌劇、音樂劇、舞蹈與馬戲、傳統戲曲等精彩多元的表演類型，讓學生感受到表演藝術所帶來的震撼。

衛武營藝術總監簡文彬表示，衛武營不只是一座提供表演團隊演出的場地，更肩負著培育劇場人才與文化傳承的責任。「劇場藝術體驗教育計畫」將劇場藝術資源帶進校園，強化學生們對於文化藝術還有美學的感知，持續為未來培養藝術的參與者。

今年的「劇場藝術體驗教育計畫」，讓更多學校受益，從高中職、國中擴及到國小，使藝術從小扎根。今年也擴增讀劇課程、辦理讀劇師資培訓工作坊，34所學校將於111學年度執行計畫課程。

高雄市教育局副局長陳佩汝表示，高雄很多學生因地處偏鄉，鮮少有機會進到衛武營，更難想像有一天自己能在衛武營的舞台演出，此計畫也受到玉山文教基金會長期贊助與和運租車的協助，也感謝這些愛心企業與善心人士支持。

新甲國小校長薛瑞君表示，「劇場藝術體驗教育計畫」讓學生透過劇場課程的引導與啟發，深度體驗戲劇產生的過程與趣味，促進藝術多元的發展。學童侯品蓁說，從「讀劇」學會了演戲技巧，學會了如何使用眼神對話，用眼神交流傳達意境，而且如果同學不小心忘了台詞，可以用眼神提醒對方。