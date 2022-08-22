高苑科大鬧家變 自救會以3理由擋代理校長張延廷

教育部核准高苑科技大學董事會解聘現任校長趙必孝，校方將聘空軍官校前校長張延廷為代理校長，但高苑科大教職員自救會否定張延廷代理正當性，明天將赴教育部抗議。

自救會提出3點無效理由，指張延廷代理案未經學校三級教評會通過，不屬學校員額編制內教師，違反私校法43條規定。另依高苑科大組織章程第9條規定，校長出缺、屆滿或不連任時，在新校長就任前，經召開董事會，應有董事總額3分之2以上董事出席，總額過半數同意，選任符合法律規定的資格者代理，張延廷代理校長案尚未報部核，即自行上任，違反學校組織章程規定。

自救會也表示，教育部已向法院聲請解除全體董事職務，解職中的董事會是否可做出聘任代理校長之重大決議？而董事會所聘任代理校長是否會配合董事會將學校停招或停辦，自救會均深表疑慮。

高苑科大自救會籲請教育部依私校法第54條規定，由教育部指派代理校長暫時綜理校務，或由校務會議推舉適當人選為代理校長。

自救會也指控，董事會為全面達成停招停辦學校的企圖，程序未完備下，強行聘任張延廷中將為代理校長，急於掌控並干涉校務，且自行上任的代理校長，竟傳出協調一名司機服務，荒謬作法令人搖頭。