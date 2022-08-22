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下波疫情來襲 開學到9月12日入校接種

聯合報／ 記者楊雅棠邱宜君鄒尚謙／台北即時報導
開學在即，指揮中心說明停課新制。記者楊雅棠／攝影
開學在即，指揮中心說明停課新制。記者楊雅棠／攝影

新冠肺炎疫情上周微升，指揮中心指揮官王必勝表示，這波疫情趨緩後上周第一次開始上升，從14.8萬例增加到15.2萬例，增幅約上升2.9%。這是一個警惕，疫情可以開始漸漸往上，呼籲民眾打好疫苗、遵守防疫規範。另開學到9月12日期間將辦理入校接種疫苗。

王必勝表示，新冠肺炎確診數從今年第21周（5月22日至29日）起開始連續11周下降，到上周開始第一次上升。因此將針對脆弱族群加以保護並準備好相關物資。

王必勝也說，BA.5疫情大小的影響因素很多，包括已感染人口、疫苗覆蓋率以及自然感染和疫苗所剩的保護力等，另外是否確實遵守防疫規定，例如戴好口罩、不逐桌敬酒等，都會影響疫情大小因素。

由於下周各級學校將陸續開學，王必勝也表示，與各縣市衛生局教育局合作，開學到9月12日期間將辦理入校接種疫苗作業，提高覆蓋率。至於幼兒園部分，目前六個月至四歲第一劑接種率近20%，加上自然感染率約30％，此年齡層約有50％具保護力，開學前有機會衝到60％，將滾動檢討是否調整防疫措施。

根據統計，6個月至四歲，第一劑接種率18.9％、第二劑為0.2％。全國疫苗接種率第一劑為92.4％、第二劑為82.4%、追加劑第一劑71.9％、追加劑第二劑8.7％。

開學在即，指揮中心說明停課新制。記者楊雅棠／攝影
開學在即，指揮中心說明停課新制。記者楊雅棠／攝影
開學在即，指揮中心說明停課新制。記者楊雅棠／攝影
開學在即，指揮中心說明停課新制。記者楊雅棠／攝影

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