新竹縣7校體育館將整建 為迎接明年全中運準備

112年全國中等學校運動會（全中運）明年將在新竹縣舉行，這是睽違47年來再次由新竹縣主辦，因此各大型運動場館都已展開修繕，就是為了符合國際賽事標準，其中有7所縣轄學校體育館可能會參與賽事進行，因此也將投入逾5千萬元改善，全面提升硬體設施。

新竹縣府表示，為了準備這場近年來新竹縣最大規模的全國綜合性運動賽會，主要的大型場館如縣立體育場、體育館及游泳館，已經獲體育署核定超過2億元經費修繕設施，包含看台、空調設備等，屆時就能以國際標準迎接運動員及觀賽民眾。

不過除了大型運動場館，全中運部分賽事將在縣內學校舉辦，因此包含湖口高中、新埔國中、竹北國中、新湖國中、自強國中、新豐國小、竹北國小等共7所學校，都獲得補助修繕或改建體育館、活動中心等場地，要讓運動員們能在最合適的賽場上較勁。

縣長楊文科表示，全中運睽違47年重返新竹縣，將舉辦20項必辦賽事項目及1項選辦賽事項目，縣府會全力以赴籌備，全面性提升各競賽場館軟硬體設施，提供參賽選手和教練最完善的競賽品質和空間。

新竹縣教育局表示，112年全中運在新竹縣，將有超過2萬名選手參賽，各競賽場館改善工程已陸續展開，新竹縣將以符合國際競賽標準進行規畫與改善，力求提供安全良好且符合規範的競賽場地空間，讓來自全國的運動員們盡情發揮。