教育部辦校園安全研討會 強化校安人員危機處理能力

教育部今起在高雄市舉辦「校園安全理論與實務研討會」，邀請各大專校院及地方政府校園安全承辦人員共計200餘人參加，以提升各級學校校園安全承辦人員相關知能，強化突發事件應變處理能力及全面檢視危機控管措施，落實校園安全防護工作。

教育部表示，本次研習課程安排「校園安全事件問題溝通合作與解決實務演練」，透過人員實際操作校園安全情境，讓學員進行實地角色扮演暨動態演練縱橫向聯繫，培養在第一時間有效處理各項校安事件的能力，並透過討論與意見交流，進而得出解決方案，檢討並學習分享解決策略，以期提升緊急及重大危安事件的應處知能。

教育部說，由於校園安全危機潛藏因子及天然災害無法預測，具突發性且無固定形態，這次「智慧型校園安全管理」課程也透過分享最佳安全管理機制及智慧型設備，以提高校園環境的安全等級。

教育部表示，教育單位目前已建立教育、警政三級聯繫平臺與預防機制，但校園安全各項防護作為仍必須持續努力，希望透過研討會協助第一線校安人員，了解校園危安樣態轉變以及落實風險管控，進而依據學校地區特性及人文環境實施安全檢測，擬定最佳的校園安全防護作為。

教育部表示，這次研討會也特別安排「正念減壓及調適」課程，強化第一線校安人員的壓力調控能力，讓教育行政機關及學校工作同仁，皆能在健全穩固的心理狀態上，守護校園及全體學生的安全。