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《雙語教育檢討書4-3》雙語教材短缺 學者：母雞帶小雞較具體

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
屏東富田國小進行雙語共備工作坊的現場。文昌國小雙語健康教師黃翊忠表示，許多教師需要自編雙語教材，大大增加備課的時間。（黃翊忠臉書）
屏東富田國小進行雙語共備工作坊的現場。文昌國小雙語健康教師黃翊忠表示，許多教師需要自編雙語教材，大大增加備課的時間。（黃翊忠臉書）

雙語教材短缺、備課時間大增與中英文授課比例難掌握，引發各級學校的雙語教師哀鴻遍野！文昌國小雙語健康教師黃翊忠表示，許多教師需要自編雙語教材，增加了備課的時間；但師大教育系教授林子斌受訪時指出，各地學校需求不同，現階段很難生出雙語教科書，盼能結合有經驗的雙語教師推出多元的教案。

除了推行雙語教育白皮書的台北市政府有發展出CLIL（Content and language integrated learning，學習一門學科，同時學習一門語言）的補充性教材之外，其他縣市的雙語教材可以說是付之闕如，需要教師自行編纂教材，大大延長備課時間。

雙語教科書別急

雙語政策已推行五年，雙語教材狀況是否有改善，林子斌直言「沒有」，而雙語教材的需求、如何進行編寫，是需要進一步討論的重要議題。他指出，台北市政府正在推行全英文的教材規劃，但雙語教學是透過中文與英文相輔的教學模式，因此台北市府做法有點「本末倒置」，而操之過急的結果可能就是走上歪路。

林子斌表示，108課綱實施至今是第三年，連中文版的教科書都還在試行與修改的過程，而課綱是規範教學、教科書和升學考試的重要依據，強調「雙語教學並不能跳脫課綱的準則」，加上因為各學校需求等不同，認為「台灣不需要在現階段就生出雙語教科書」。

母雞帶小雞的模式

一位不願具名的第一線教師指出，目前備課都需與英語老師溝通，但大部分老師每週都已有19節的課程，準備既有的工作需求已相當緊繃，很難再擠出時間與英語老師共同備課，導致備課壓力大增。

林子斌指出，目前的做法是「讓有（雙語教學）經驗的教師帶著正在做的新教師」，現在已結合各地教師的經驗推出70幾份教案格式，再加上教學示範影片，盼能推廣多元的「沃土政策」，讓不同需求的教師各取所需，強調「模仿成功的案例，好過讓各別的教師瞎子摸象。」

近日到屏東富田國小進行雙語共備工作坊的黃翊忠表示，盼能結合校內外教師組成社群，共同分擔備課壓力。但他坦言，「共備課程還是滿吃教師個人的主動性」，許多教師在一開始還是遇上撞牆期，經過每月滾動性的調整與討論後，能看到「（參與教師）課程設計能力都有在成長」，教師們也會慢慢從中找到教學的方式與價值。

中英比例難掌握

政府曾明確表示，「雙語教育不是全英語教學」。上述不願具名的老師指出，現行學生英語能力不足，為不影響學科的學習，老師教授時語言選擇不免多以中文為主，英文為輔，但老師很難拿捏英文授課的具體比例。

林子斌強調，「讓語言回到溝通本質，切勿強迫學科教師教授語言。」雙語不等同於全英語，學科教師要做的是掌握學科知識教學，雙語（英語）只是教學中溝通使的媒介，切勿為了雙語（全英語）教學而犧牲學生學科知識的習得。

黃翊忠也說，「其實本來就不該綁比例」，大多數人以為雙語課就是「要用大量的英文進行教學」，但現在教師與學生的準備程度仍然不足，而且習慣中文的學生突然接受高比例的英文課程，也會覺得不習慣。他鼓勵，第一現場的教師可以先使用簡單的英文，再慢慢地循序漸進。

他建議，學科教師應準備課堂內可能用到的單字或句子，甚至將課堂常用的語句或關鍵提問，先用英文寫出來；英語教師要投身雙語教育，則應參加學科增能師訓，掌握該學科的教學重點，如體育課為例，切勿將英語課的教學模式套用於體育課，反而出現帶著句型條去打球的狀況。

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語言 108課綱 雙語教育

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