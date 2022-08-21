教部明宣布防疫新制 青民協提1建議防九宮格之亂重演

開學在即，教育部明天將出席指揮中心記者會，說明8月30日開學後防疫新制。但日前已傳出新方案是在開學第4周後切換成停課新制，班上有確診不再全班停課，而是快篩陰繼續上課。台灣青年民主協會表示，許多學生表示認同此方向，但認為班級群聚嚴重達一定程度時，仍應比照新型流感設有全班停課的標準，呼籲教育部能提出完善的配套措施，避免重演「九宮格之亂」。

青民協表示，根據日前全國教育局處長會議內容，於開學第四周後，若切換成停課新制，班上有確診不再全班停課而是快篩陰繼續上課，對此方向許多學生表示認同，避免再頻繁停課、復課影響學生學習持續性。

不過也有學生擔心，若班上確診數量超過5人，應該就算比較嚴重的班級群聚，若此時仍維持快篩陰繼續上課，恐怕會讓班上其他學生處在較高的染疫風險中，班上若請防疫假的狀況過半數，或達到什麼標準，學校應該宣布全班停課。

青民協也說，在過去新型流感期間，指揮中心宣布的停課標準 325 為「三天內同一班級兩名以上診斷流感，則建議停課五天」，教育部是否也應設班級群聚嚴重達一定程度時，仍應全班停課的標準，以避免班上過半學生確診或請防疫假，老師仍要繼續實體上課的情形。

另針對全國教育局處長會議決議，班上若有人確診，由學校提供一劑快篩試劑，快篩陰性可繼續上課。

但青民協說，新冠病毒有潛伏期，若班上確診者快篩陽當天，立即由學校發放一劑快篩，也有學生擔心可能不足夠。若確診學生已經在校傳染給他人，可能要3至5天才會出現症狀轉陽性，接觸隔天進行快篩後，若三到五天出現症狀，學生能否再向學校索取快篩，索取的標準又為何？

青民協呼籲，新的停課標準即將公布，教育部應就各層面有更完善的配套措施，包含快篩的發放與領取，停課標準的計算，以及學生確診、請防疫假後評量成績計算，都應有更清楚的說明，並再次發函學校提醒，務必確保開學後，面臨不同的疫情狀況，學生的健康及學習權益都能得到充分的保障。