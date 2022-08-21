表定下周就要開學 竹北2新校仍是大工地

新竹縣竹北市的勝利國中、嘉豐國小將在8月30日迎來第一屆新生，預計分別有15班及10班開課，但卻遭家長質疑，下周就要開學，為何校園還是大工地，「難道新竹棒球場的問題要在竹北上演嗎？」教育局澄清工期已收尾，將開座談會溝通讓家長放心。

教育局長楊郡慈澄清工程進度「沒有落後，會如期完工，預計這周取得使用執照、開學前完成驗收」，同時開學前也會組隊確認通學動線，除了勝利國中已開親師座談會，嘉豐國小也會在27日舉行一年級新生家長座談會，更請各校老師一一向家長說明，並成立親師群組。

勝利國中位於竹北AI智慧園區內，第一屆將開15班、450名一年級新生，目前一期校舍已完工，不過二期工程仍在進行；教育局回應，全校工程預計明年10月完工，未來全校將有63個班級，包含附幼2班、學前特教班1班，未來學生人數上看1800人。

嘉豐國小第一屆招收10班、290名新生，目前第一期工程將通過部分使用執照，一期校舍4層樓有20間教室，因校址就位於高鐵特區內，鄰近國小都有學生將就近轉來就讀，不過校園要全部完工仍待明年底才能完成，規畫共60班、1600名學生。

不過因校園仍在施工，就有家長提出疑問，質疑開學前是否能完成驗收、取得使用執照，同時也表達對於學生需要在工地內上課的擔憂，要求學校應說明清楚如何區隔上課活動空間及施工區域、如何防範學生不會誤闖工地，以及施工噪音、粉塵會不會干擾上課。

前縣議員邱靖雅質疑，僅剩不到2周就要開學，校園仍是工地狀況、十分凌亂，希望縣府工務處及教育局能如期完工、提前準備好，她更要求，因未來至少一年時間校園其他校舍仍在施工「局處務必做好防範措施，不要讓家長處在擔憂之中。」

縣議員林禹佑則對教育局有信心，不過也要求校方應確保學生安全為第一優先，絕對不能讓學生誤入施工區域，造成威脅或受傷。

教育局表示，兩校都分為一二期工程，目前一期工程已完工，課桌椅將陸續就定位，學生活動空間會與二期施工區域有鐵皮完全隔開，且工區動線、出入口完全不同、不會與教學區重疊，也會向師生加強宣導。