新鮮人開學在即 家扶中心發送13名大專新生助學金

9月份即將開學，金門家扶中心今天辦理「111年度家扶大專新鮮人助學金頒獎典禮」，今年受扶助孩童中，共計有13位應屆畢業生，考上各大專院校，總共發出57.5萬元的助學金，期待可以幫助弱勢學童，順利報到完成註冊。

助學金頒發典禮在今天上午10點於家扶中心舉行，由家扶中心扶幼委員會主委楊肅謙，以及扶幼委員陳媽愛和家扶中心主任李桂平，一同出席助學金的頒發典禮，並共同勉勵學童們，努力學習完成目標，朝自己的目標勇敢前進。

此次受獎同學，考上台灣本島學校的同學，要離家求學支付龐大的學雜費、住宿費用及機票費用等，因此每名頒發5萬元助學金。留在金門就讀國立金門大學的同學，仍可受到家庭的照顧，住在家中節省經費，每名頒發2.5萬元助學金。期待每一位受助同學，都可藉由家扶中心的協助，安心地踏上另一階段更高的學習歷程。

楊肅謙表示，在今年大專院校錄取榜單陸續公告後，當每一位考上大學的孩子們，正為自己3年來的努力成果感到欣喜，期待準備迎接人生新階段學習及生活的開始，然而這些家扶兒童的家長們，面臨這一大筆的大學註冊費，也不知道是要跟著孩子感到高興和驕傲，還是要感到悲傷無助。

楊肅謙指出，家扶中心責無旁貸，扛起這些經濟弱勢家庭兒童升學的重責大任，讓每一個想升學的孩童都有機會讀書，追求他們未來的希望。

家扶中心特地於助學金頒發典禮前，邀請多位家扶中心前期的學長姐們，分享自己在台經驗給學弟妹參考，讓這些新生們不會畏懼在異鄉學習時，碰到困難無人從旁協助，社工老師並留下通訊方式，隨時支持同學們疑問的解答和生活上的協助。

家扶中心學童此次升學成績，應屆共計18位高中職畢業，除2位志願役，3人已就業外，剩餘13位皆順利升學。升學的學校共計有國立台灣戲曲學院、國立金門大學、輔仁大學、淡江大學、文化大學、中原大學、正修科技大學等13名應屆畢業的學生，共計發出獎助學金57.5萬元。此筆助學金將支持他們，於9月前到校註冊完成報到手續，開始新的求學階段的生活和挑戰。