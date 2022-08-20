縣市首長重視教育情況調查 北市滿意度52.6%全台最低

黃昆輝教授教育基金會今天舉行2022各縣市教育施政滿意度調查記者會，各縣市對教育資源、教育公平性、教育品質、教育特色四項指標整體滿意度，17個縣市民眾滿意度達70%以上，以台北市滿意度最低。另「縣市首長重視本縣市教育」的滿意度差距頗大，民眾滿意度達70%的縣市占半數，首善之都台北市滿意度仍未達60%。

黃昆輝教授教育基金會於2020、2022年針對全台22縣市20歲以上民眾，就縣市首長對教育的重視情況以及四項教育施政指標進行滿意度調查。

各縣市民眾對「縣市首長重視本縣市教育」的滿意度差距較大，滿意度達70%的縣市占半數。若細觀六都，新北市、桃園市、台南市滿意度均達70%，其中以新北市滿意度75.4%最高，其次則為台南市71.2%，台北市更為全台縣市滿意度最低者，僅52.6%。

新北市民無論年齡或學歷，對市長重視縣市教育的滿意度都在70%以上；台北市則是年齡越高、學歷越低者越不滿，但49歲以下的民眾滿意度可達60%。

若論及教育資源、教育公平性、教育品質、教育特色四項指標整體滿意度，高達17縣市的民眾滿意度都達70%以上。四大指標整體滿意度中，六都仍以新北市74.4%為最高，台北市64.9％最低。

教育施政四項指標滿意度都在70%以上的縣市為新北市、桃園市和台南市，台北市四項滿意度指標則都未達70%。除了台北市以外，其他五都民眾無論年齡和學歷，教育特色一項滿意度都可達70%以上，台南民眾對教育特色的滿意度最高，可達80%以上。

教育特色滿意度也是四項指標中滿意度最高的一項，除了台北市以外，其他21縣市民眾的滿意度都可達70%以上；但民眾對教育資源的滿意度最低，9個縣市民眾滿意度未達70%，台北市滿意度更只有64.2%，屬六都中最低；其他13縣市和離島中則是苗栗縣滿意度最低，僅有62.9%；倒是離島三縣市對教育資源的反意度反而均可突破70%。