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新竹市中小學校長會議今登場 鐘點特教助理員調薪10%

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府今天舉行111學年度第1學期中小學校長會議，54名中小學校長參與。圖／市府提供
新竹市政府今天舉行111學年度第1學期中小學校長會議，54名中小學校長參與。圖／市府提供

新竹市政府今天舉行111學年度第1學期中小學校長會議，54名中小學校長參與，並以「校長數位學習與領導」為中心議題討論。代理市長陳章賢也出席勉勵學校，並提及市府已經通過修正鐘點特教助理員服務達一定時數者調薪10%，已有52人達標。

111學年度第1學期中小學校長會議今天討論，會中期許達成「教材更生動」、「書包更輕便」、「教學更多元」、「學習更有效」、「城鄉更均衡」5大目標，為孩子打造安全而美好的學習歷程。

陳章賢表示，新竹市14歲以下的孩童占了總人口數16.5%，為給孩子更好的環境，市府111年度編列87億元教育預算，積極推動「新校園運動」。像是新增學校設施與建築時，應以「減法美學」思考，設想整體空間且避免五顏六色，讓設施巧妙融入環境。

教育處指出，新竹市今年通過修正「新竹市補助各校(園)兼任鐘點特殊教育助理員實施計畫」，自111學年起凡於新竹市服務超過3201小時之助理員，每小時薪資可比基本工資多1.1倍，等於調薪10％，而竹市共189名鐘點特教助理員，目前已有52人達標。

因應2030雙語國家政策，市府今天也針對竹市中小學頒發「揚帆」、「啟航」、「掌舵」及「領航」學校共22校獲獎。另，第62屆中小學全國科展8新竹市薦送6件參賽作品，光武國中拿到數學科第3名，其他學校另有3件佳作、1件團隊合作獎及1件鄉土教材獎。

教育處處長賴榮光表示，希望藉由會議互相觀摩、經驗分享與對談，激盪出新的想法和創意，共同提昇各校辦學績效。新的學期即將展開，期許各校都能運用在地資源發展各自特色，營造更寬廣的教育場域，讓竹市學子在「知識遊樂地」中快樂學習。

新竹市政府今天舉行111學年度第1學期中小學校長會議，54名中小學校長參與。圖／市府提供
新竹市政府今天舉行111學年度第1學期中小學校長會議，54名中小學校長參與。圖／市府提供

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