中小學開學防疫新制曝光 第4周擬啟動「個別快篩配套假」

中小學將於8月30日開學，教育部昨晚間召開全國教育局長會議，並初步達成共識，於開學第一周到第三周維持「班上一人確診全班停課三天」規範，第四周開始擬啟動防疫新制，採「個別快篩配套假」快篩後若得陽性則可不到校，但整體實施標準，仍有待教育部下周公布。

中小學將於8月底迎來開學，但指揮中心評估下周起國內BA.5疫情可能反轉上升。日前教育部長潘文忠於受訪時表示，教育部已跟指揮中心交換意見，也將與全台縣市教育局處會商，預計下周和指揮中心做討論後再對外說明。

教育部昨晚則先和全國教育局長會議達成初步共識，一名地方教育局高層表示，初步得出暫時結論，開學前三周維持過去班上一人確診，同班師生暫停實體課程三天的規定，第四周後則擬改採「個別快篩配套假」，由學校提供快篩試劑給班上師生，快篩後陰性即可到校上課。

另據聞，開學後若學生曾與陽性個案摘下口罩並互動超過15分鐘，可實施三天防疫假停止到校，開學後亦有望放寬成提供學生快篩試劑，快篩陰性後便可繼續上課。但該名高層則指出，目前該方案經討論後沒有這麼明確。

但教育部則說，相關開學防疫措施，教育部昨日邀集各縣市教育局處長蒐集各縣市建議及做法，針對各縣市建議事項，教育部持續與指揮中心會商，於開學前對外說明。