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棄千萬年薪回台選校長 郭大維：退休前盼為台大奉獻

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台大校長候選人治校理念說明會第四天，台大前代理校長郭大維出席說明治校理念。記者林伯東／攝影
台大校長候選人治校理念說明會第四天，台大前代理校長郭大維出席說明治校理念。記者林伯東／攝影

台大今舉辦候選校長治校理念發表會，資訊工程系特聘教授、前代理校長郭大維也投入本次校長遴選，郭大維談到，很多人給予關心，是否真的要棄千萬年薪回台、回去了日子不太好過，但只想於退休前做有意義的事，「為母校台大奉獻。」

郭大維於卡管案時期曾任代理校長逾一年，卸任代理校長後曾赴加拿大、德國、沙烏地阿拉伯等國講學，並於2019年受聘香港城市大學擔任工學院院長。

郭大維今天赴台大參與治校說明會，會後接受媒體聯訪時表示，到國外走一遭，發現台大有很大的危機，不趕快就來不及了。於是今年六月初返台，很多人曾探問，是否真的要放棄千萬年薪回台，回台後日子可能不好過。

但郭大維說，對母校台大有很深的情感，希望在退休前可以為台大做奉獻，「把時間花在母校是我最大的動力，於是東西收一收就回台了。」

由於郭大維赴香港當年曾發生反送中事件，亦有學生向郭大維提問，如何看待港府對教育界的箝制？郭大維則回應，先前是借調到城市大學，現在已經歸建台大，就是台大的教授；再者要強調，若擔任校長，「依台大的精神，任何事發生在學生身上，我誓死捍衛。」

台大 郭大維 反送中

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