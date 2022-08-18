孩子不會寫作文 三招解決家長難題

學期將開始，家長忙著替孩子安排課後學習，就怕進度落後。但「作文」課常見小孩抗拒、家長著急卻不知從何著手，專家提供三做法，指引家長克服小孩不會寫、不敢寫的排斥心態。

●如果害怕寫／替照片寫短文 持續練手感

聯合報寫作教室主任王景儀解釋，孩子不敢寫多半來自突然被要求寫500、600字作文。作文是由句子跟段落組成，想要提升寫作能力，不妨「切割單位」由小地方開始練習，像開頭法、同類列舉、發展大綱或是針對指定情境寫200、300字短文等都是不錯作法。

她舉例，寓言、童詩都能當成練習題材，觀摩童詩作家如何精煉文字，讓孩子仿寫，可以改善句子太過口語。搭配不同書寫情境：比如設計劇本、寫演講稿，學習有趣味可減輕排斥感。學作文得靠細水長流，固定時間持續練，久了自然不害怕。

聯合報寫作教室老師吳俊霖也提供小妙招：對於不喜歡寫作，或一聽寫作就抵抗的孩子，可先嘗試拍照或拍短片，再替這些畫面寫小短文，利用譬喻法與判斷句描繪日常生活，練手感也能累積個人寫作題材。

●如果不想寫／為寫作找舞台 提高成就感

作文練習兼顧「長短文交錯」，可避免初學作文就被挫折打敗。若孩子缺乏寫作動力，常喊「不想寫」，家長不妨替孩子尋找表現舞台，透過有目的的書寫，讓孩子演練技巧，得獎還可提高孩子成就感，一舉數得。

台中市居仁國中李孟儒老師五年帶了三屆國三班，87個學生近六成拿到五級分以上，其中有14人滿級分。教作文，他也規畫一套做法。國一就教基礎、衝字數；國二有投稿機會就參加，比方《好讀周報》的徵稿、聯合盃作文比賽；國三練議題，可進一步分析報章新聞內容，書寫自身觀點。

他表示，現行的社群軟體，孩子只要拍張照、寫幾行，一按，保證刊登，心情隨著按讚數上升而飄飄然。社群回饋來得這麼快，年輕的世代誰還投稿？但遊戲若是沒困難，那一定不好玩，就像打羽球，倘若沒有網子，就沒了樂趣。投稿需要被審核，不是每次都成功，這才是樂趣所在。只要獲得刊登，那將是全國的人都有機會讀到，這成就感遠大於社群貼文，何況投稿成功，也能回過頭來截圖貼IG！

●如果不會寫／借鏡同儕作品 存故事罐頭

另一種常見困境是「不知道要寫什麼」，國中小的孩子也不過就僅有10多年的「生活歷練」，尤其大家生活經驗雷同，作文內容經常千篇一律，專家建議不妨借鏡同儕，或者取材社會議題。

王景儀舉例，孩子補作文有機會觀摩同樣題目別人怎麼寫，因為是同齡者觀點，孩子比較願意吸收。

新北海山高中國文教師張玲瑜也指出，比方大考的優秀範文，都是出自同年齡，孩子心理上特別容易接受。這些作品風格多元，可以找到容易上手的類型多加揣摩。她提醒，學作文搭配範文具體呈現各種寫作原則，像是「轉折」怎麼做、比喻的妙用、排比的實例，孩子更能留下深刻印象。

吳俊霖建議，孩子可整理自己的故事罐頭，舉凡家鄉、親友、景物、寵物、文化活動，或是曾學習過的技能興趣，利用樹狀圖或九宮格，列出5到10個印象深刻的點，這些將是寫成長文的最好題材。

苗栗造橋國中校長林孟君長期在校推讀報，她認為，報紙能讓孩子有不同觀點跟視野，帶領孩子一起整理觀點後，也可內化成孩子的觀點，而不是「教」他論點，如此一來，孩子寫作時，就能輕鬆提出見解跟主張。

●如何練功力／依學習習慣 挑合適作文課

坊間作文課百百種，如何替孩子找到合適的課程？王景儀建議家長依據孩子學習習慣選擇。自律度高、熟悉3C操作的孩子，可考慮線上課程，節省舟車往返。若平常多要大人叮催，一個口號一個動作的孩子，不妨挑選實體班。

☆聯合學苑線上課，閱讀寫作雙軌學習 https://udncollege.udn.com/14339/