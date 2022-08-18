老牌私校寄存名額達五分之一 專案教師恐成受災第一排

111學年度大學分發入學管道上週放榜，缺額總計1萬4493人個、51所大學未招滿。教育部近日正進行112學年度各校各學制班別招生名額總量提報收件作業，開放大專校院主動調減、寄存次一學年招生名額。今年分發結果重創私立大學，教育部特別將提報時間延長至16日中午，老牌私校首度考慮寄存五分之一大學部招生名額，但年輕教授憂心，少子化下學校縮編第一排受災戶恐是兼任和專案教師。

根據考分會統計，今年51所大學出現缺額，其中公立大學22所、私立大學29所。據聯合報掌握，教育部日前正開放大專校院主動調減、寄存112學年招生名額。但受到今年分發入學結果衝擊，部分學校再向教育部反映，希望寄存開放時間順延，讓學校多一點時間規劃來年招生。

教育部則說，有鑑於目前正進行總量提報作業收件程序，故各校至遲於8月16日中午12時前提報修正，教育部收到學校申請後，會依總量規定檢核後預計於9月上旬前核定。

一名私校高層表示，受到今年分發結果衝擊，首度考慮提報寄存近五分之一大學日間部招生名額，對一所老牌私校而言確實是空前狀況，但降低生師比、小班化教學已不可免，「否則大船怎麼轉，都無法避免跟少子化對撞。」學校沒有成本輸兩次，若明年缺額仍過剩，就沒有機會再回頭。

該名高層談到，學校要降載勢必遇上減班，私立大學多聘用大量兼任、專案教師補充人力，不是專任或有名氣的教授屆時可能可割可棄，「兼任、專案要有認知，可能第一個被犧牲。」

私校工會理事長尤榮輝表示，招生名額與老師工作相連動，尤其專案教師形同契約教師，聘期到又無人力需求恐被優先解聘，後段私校財務若捉襟見肘，確實可能發生。

但尤榮輝也說，分發入學部分缺額多的學校仍有辦學底蘊，應不至於造成太大傷害。加上教育部近年要求逐年調降專案教師比例，學校可嘗試將專案轉為專任，趁機會降低生師比，少子化下，有能力的私校更要把師生都照顧好。

高教工會組織部主任林柏儀則認為寄存與否不是關鍵，重點仍在於學校可以收到多少學生。但學校申請寄存就可能影響到班級數或規模，目前私立大學多走大班化教學，招生數減少但建議不應刪減教師數目，應該藉此改走小班化經營、降低生師比。

部分私校可能認為學生招生少、成本困難，便聘不起太多老師，林柏儀也說，老牌的私立大學過去招生優良時多有結餘，應在少子化之際繼續投入教育，加上政府補助，不應只靠學費支撐辦學。