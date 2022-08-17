教部考招座談會最終場 高中學檔代筆、志向定位成焦點

新課綱首屆高三生剛畢業，教育部已連三周召開「考招制度與學習歷程座談會」，今天召開最後一場座談會，會中再度邀請學生代表、高中代表、教師團體代表、專家學者代表來發表意見，話題聚焦大學審查備審資料的重點與對學生建議，以及如何幫助部分志向未定的高中生面對大學科系學習指引。

根據今日議程，教育部考招制度與學習歷程座談會由高教司長朱俊彰主持，國教署也派代表與會。首場聚焦考招制度，將討論大學審查備審資料（學習歷程）重點與對學生的建議，以及大學對於學習歷程準備提供的協助（備審資料準備指引）。

與會人士透露，會中先針對「未定向」的高中生進行討論，有高中代表提到，為何要要求高中生這麼早定向，有些學生到了大學都還在申請雙主修，建議大學端對學生聚焦呈現在學習歷程檔案中的內容是否對準科系，不要有太多的想像，畢竟也有部分學生選填志願，是來自於家長的意見與期待。

會中也聚焦補習班協助學生代做學習歷程檔案的議題。與會人士透露，會中有高中代表認為，絕大部分補習班對於學習歷程檔案，其實也是無所適從，很多時候他們不知該怎麼做，學生、家長其實也無須過度擔心代筆的作品能獲得大學教授的青睞。

現場也有學生提到，希望能降低學測個人申請一階門檻，讓更多學生，有機會能進入第二階段，有機會在教授面前呈現學習歷程檔案，不至於做白工。

也有教師團體表示，希望學測成績個申占比比照技術型高中占四成、書審占六成。但也有人反駁，技高屬於實作型強，普高仍偏向學科知識，若一面倒去學習歷程檔案，恐怕會讓學生想「補」檔案。

會中也有大學教授表示，高中教學現場無須過度焦慮，因為現在很多大學，正取、備取最後都會錄取，壓力真的不需要太大，準備檔案也不用過度緊張。

朱俊彰強調這系列的座談非常深入，儘管去年發生學習歷程檔案遺失事件，大家一路上摸著石頭過河，但教育部會持續努力。他也說，來自教學現場很多建議的方向，會逐漸處理，但技術面可以馬上更好的部分，絕對會馬上執行。